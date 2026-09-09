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09.09.2026 07:57:43

Deutsche Börse plant Wandelschuldverschreibungen für 600 Mio EUR

Deutsche Börse
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DOW JONES--Die Deutsche Börse will für 600 Millionen Euro Wandelschuldverschreibungen emittieren.

Wie der Börsenbetreiber mitteilte, sollen die nicht nachrangigen, unbesicherten Wandelschuldverschreibungen mit einem Gesamtnennbetrag von 600 Millionen Euro und Fälligkeit 16. September 2031 in neue und/oder bestehende Aktien der Deutschen Börse gewandelt oder in bar zurückgezahlt werden. Das Bezugsrecht der Aktionäre wird ausgeschlossen.

Die endgültigen Bedingungen werden voraussichtlich im Laufe des Mittwochs festgelegt und bekannt gegeben. Vollzug der Transaktion werde voraussichtlich am oder um den 16. September 2026 erfolgen.

Den Nettoerlös will die Deutsche Börse "für allgemeine Unternehmenszwecke einschliesslich der Refinanzierung bestehender Verbindlichkeiten" verwenden.

Kontakt: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/uxd/brb

(END) Dow Jones Newswires

September 09, 2026 01:58 ET (05:58 GMT)

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