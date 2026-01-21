Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
21.01.2026 21:45:36

Deutsche Börse peilt grösste Übernahme ihrer Geschichte an

Allfunds Group
8.48 EUR 3.92%
(Ausführliche Fassung)

FRANKFURT/ESCHBORN (awp international) - Die Deutsche Börse setzt zur grössten Übernahme ihrer Geschichte an und legt ein milliardenschweres Angebot für die Fondsplattform Allfunds vor. Deutschlands grösster Börsenbetreiber bietet demnach Allfunds-Aktionären für jedes Papier 8,80 Euro, davon 6 Euro in bar und den Rest in eigenen Aktien sowie einer Bardividende, wie der Dax -Konzern in Eschborn mitteilte. Insgesamt summiert sich das Angebot auf 5,3 Milliarden Euro.

Allfunds bietet Managern und Verkäufern von Investmentfonds Systeme für den Handel und die Ausführung an. Hinzu kommen Instrumente für die Datenanalyse und Compliance-Dienstleistungen. Das verwaltete Vermögen von Allfunds belief sich Ende 2025 auf rund 1,7 Billionen Euro. Die grössten Aktionäre des spanisch-britischen Unternehmens sind der Finanzinvestor Hellman & Friedman und die französische Bank BNP Paribas, die in Summe knapp die Hälfte der Anteile halten./als/DP/he

