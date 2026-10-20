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20.10.2026 19:21:44

Deutsche Börse bleibt auf Wachstumskurs - Treasury-Ziel für 2026 erhöht

Deutsche Börse
286.23 CHF 0.47%
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DOW JONES--Die Deutsche Börse hat auch für das dritte Quartal starke Geschäftszahlen vorgelegt. Das Wachstum wurde durch anhaltende strukturelle Trends getragen, aber auch durch das zyklische Marktumfeld unterstützt. Der Börsenbetreiber erhöhte das Ziele für die Treasury-Einnahmen für das laufende Jahr.

Die Nettoerlöse stiegen in den drei Monaten auf 1,63 Milliarden Euro nach 1,44 Milliarden im Vorjahreszeitraum. Damit wurde die Konsensprognose der Analysten von etwa 1,60 Milliarden Euro knapp geschlagen.

Das EBITDA legte auf 978 Millionen Euro zu von 842 Millionen im Vergleichszeitraum. Die Markterwartung hatte bei nur 954 Millionen gelegen. Das Nachsteuerergebnis erhöhte sich im Berichtszeitraum auf 559 Millionen Euro nach 473 Millionen, dem stand eine Markterwartung von 551 Millionen Euro entgegen.

Die operativen Kosten kletterten den weiteren Angaben der Deutschen Börse zufolge auf 646 Millionen Euro von 604 im Vorjahr. Die Analystenprognose lag bei 644 Millionen Euro. Wesentlich getrieben wurden die Kosten durch eine gestiegene aktienbasierte Vergütung infolge der Kursentwicklung und Aufwendungen für die geplante Allfunds-Transaktion. Bereinigt um diese Effekte lag das Kostenwachstum bei rund 3 Prozent.

Für das Geschäftsjahr 2026 erwartet die Gruppe zwar weiter einen Anstieg der Nettoerlöse ohne Treasury-Ergebnis auf rund 5,7 Milliarden Euro, dies könnte aber leicht übertroffen werden. Das EBITDA ohne Treasury-Ergebnis wird weiter bei rund 3,1 Milliarden Euro gesehen. Beim Treasury-Ergebnis werden allerdings nun mehr als 800 Millionen Euro erwartet, zuvor waren mehr als 700 Millionen Euro in Aussicht gestellt worden.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/mpt/kla

(END) Dow Jones Newswires

October 20, 2026 13:22 ET (17:22 GMT)

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