Deutsche Börse Aktie 1177233 / DE0005810055
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
20.10.2026 19:21:44
Deutsche Börse bleibt auf Wachstumskurs - Treasury-Ziel für 2026 erhöht
DOW JONES--Die Deutsche Börse hat auch für das dritte Quartal starke Geschäftszahlen vorgelegt. Das Wachstum wurde durch anhaltende strukturelle Trends getragen, aber auch durch das zyklische Marktumfeld unterstützt. Der Börsenbetreiber erhöhte das Ziele für die Treasury-Einnahmen für das laufende Jahr.
Die Nettoerlöse stiegen in den drei Monaten auf 1,63 Milliarden Euro nach 1,44 Milliarden im Vorjahreszeitraum. Damit wurde die Konsensprognose der Analysten von etwa 1,60 Milliarden Euro knapp geschlagen.
Das EBITDA legte auf 978 Millionen Euro zu von 842 Millionen im Vergleichszeitraum. Die Markterwartung hatte bei nur 954 Millionen gelegen. Das Nachsteuerergebnis erhöhte sich im Berichtszeitraum auf 559 Millionen Euro nach 473 Millionen, dem stand eine Markterwartung von 551 Millionen Euro entgegen.
Die operativen Kosten kletterten den weiteren Angaben der Deutschen Börse zufolge auf 646 Millionen Euro von 604 im Vorjahr. Die Analystenprognose lag bei 644 Millionen Euro. Wesentlich getrieben wurden die Kosten durch eine gestiegene aktienbasierte Vergütung infolge der Kursentwicklung und Aufwendungen für die geplante Allfunds-Transaktion. Bereinigt um diese Effekte lag das Kostenwachstum bei rund 3 Prozent.
Für das Geschäftsjahr 2026 erwartet die Gruppe zwar weiter einen Anstieg der Nettoerlöse ohne Treasury-Ergebnis auf rund 5,7 Milliarden Euro, dies könnte aber leicht übertroffen werden. Das EBITDA ohne Treasury-Ergebnis wird weiter bei rund 3,1 Milliarden Euro gesehen. Beim Treasury-Ergebnis werden allerdings nun mehr als 800 Millionen Euro erwartet, zuvor waren mehr als 700 Millionen Euro in Aussicht gestellt worden.
Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com
DJG/mpt/kla
(END) Dow Jones Newswires
October 20, 2026 13:22 ET (17:22 GMT)
Trading Signals: Swiss Life: Die 1'000er-Marke ist keine Utopie
Die Aktie des Versicherungskonzerns hat den übergeordneten Aufwärtstrend verteidigt. Jetzt könnte Swiss Life neue Höchstkurse ansteuern.Weiterlesen!
Nachrichten zu Deutsche Börse AG
|
19:21
|Deutsche Börse bleibt auf Wachstumskurs - Treasury-Ziel für 2026 erhöht (Dow Jones)
|
09:28
|Handel in Europa: Euro STOXX 50 sackt zum Handelsstart ab (finanzen.ch)
|
19.10.26
|Schwache Performance in Frankfurt: LUS-DAX leichter (finanzen.ch)
|
19.10.26
|Verluste in Frankfurt: DAX verbucht am Montagnachmittag Abschläge (finanzen.ch)
|
19.10.26
|Verluste in Europa: Euro STOXX 50 zeigt sich nachmittags schwächer (finanzen.ch)
|
19.10.26
|Minuszeichen in Europa: Das macht der Euro STOXX 50 mittags (finanzen.ch)
|
19.10.26
|DAX-Handel aktuell: DAX fällt zurück (finanzen.ch)
|
19.10.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX am Montagmittag leichter (finanzen.ch)
Analysen zu Deutsche Börse AG
|11:25
|Deutsche Börse Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.10.26
|Deutsche Börse Buy
|Deutsche Bank AG
|05.10.26
|Deutsche Börse Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.10.26
|Deutsche Börse Buy
|Warburg Research
|02.10.26
|Deutsche Börse Neutral
|UBS AG
|11:25
|Deutsche Börse Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.10.26
|Deutsche Börse Buy
|Deutsche Bank AG
|05.10.26
|Deutsche Börse Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.10.26
|Deutsche Börse Buy
|Warburg Research
|02.10.26
|Deutsche Börse Neutral
|UBS AG
|11:25
|Deutsche Börse Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.10.26
|Deutsche Börse Buy
|Deutsche Bank AG
|05.10.26
|Deutsche Börse Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.10.26
|Deutsche Börse Buy
|Warburg Research
|30.09.26
|Deutsche Börse Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.10.26
|Deutsche Börse Neutral
|UBS AG
|01.10.26
|Deutsche Börse Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.08.26
|Deutsche Börse Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.08.26
|Deutsche Börse Neutral
|UBS AG
|24.07.26
|Deutsche Börse Neutral
|UBS AG
ETF-Sparplan boom in der Schweiz – Worauf sollten Anleger achten?
ETF-Sparpläne gewinnen in der Schweiz stark an Bedeutung. Immer mehr Anlegerinnen und Anleger investieren regelmässig in ETFs und nutzen Sparpläne für den langfristigen Vermögensaufbau.
Im Gespräch mit Timo Hegnauer (neon) und Nima Pouyan (Amundi) geht es darum, warum ETF-Sparpläne in der Schweiz aktuell so stark wachsen, welche ETFs besonders häufig bespart werden und worauf man bei Gebühren, Diversifikation, Produktauswahl und Handelskosten achten sollten.
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI dreht schlussendlich ins Plus -- DAX beendet Handel stabil -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich letztlich aufwärts, während der deutsche Aktienmarkt wenig verändert tendierte. Die US-Börsen notieren stärker. Die Märkte in Asien zeigten sich am Dienstag mehrheitlich mit Verlusten.