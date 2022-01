Deutsche Börse bietet Investoren künftig auch ESG-Daten an - Aktie schwächer

Auf der Webseite der Börse können Emittenten ab sofort unter anderem auch ESG-Ratings, -Kennziffern sowie Nachhaltigkeitsberichte hinterlegen, die interessierte Marktteilnehmer dann abrufen könnten, teilte das Frankfurter Unternehmen mit.

Das neue Angebot gebe Emittenten die Möglichkeit, ihre ESG-Aktivitäten offenzulegen und für mehr Transparenz bei Anlegern zu sorgen, die neben den klassischen Kriterien wie Rentabilität, Wachstum und Sicherheit immer häufiger auch ökologische, soziale und ethische Aspekte in ihre Investmententscheidung einbeziehen. Für Unternehmen, die noch kein eigenes Nachhaltigkeits-Reporting etabliert haben, biete die Deutsche Börse ein neues und speziell entwickeltes Format, den ESG-KPI-Report, mit dazugehörendem Leitfaden und Best Practice Guide an.

FRANKFURT (Dow Jones)