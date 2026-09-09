Deutsche Börse Aktie 1177233 / DE0005810055
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Kapitalmassnahme
|
09.09.2026 08:34:04
Deutsche Börse begibt Wandelschuldverschreibung
Die Deutsche Börse will für 600 Millionen Euro Wandelschuldverschreibungen emittieren.
Die endgültigen Bedingungen werden voraussichtlich im Laufe des Mittwochs festgelegt und bekannt gegeben. Vollzug der Transaktion werde voraussichtlich am oder um den 16. September 2026 erfolgen.
Den Nettoerlös will die Deutsche Börse "für allgemeine Unternehmenszwecke einschliesslich der Refinanzierung bestehender Verbindlichkeiten" verwenden.
DOW JONES/p>
Weitere Links:
Trading Signals: Bloom Energy - Aufstieg in die 1. Liga
Der Brennstoffzellenspezialist steigt in den US-Leitindex auf. Neben diesem prestigeträchtigen Erfolg spricht die Charttechnik für ein kurzfristiges Long-Engagement bei Bloom Energy.Weiterlesen!
Nachrichten zu Deutsche Börse AG
|
08:09
|Deutsche Börse begibt Wandelschuldverschreibung über 600 Millionen Euro (AWP)
|
07:45
|EQS-Adhoc: Deutsche Börse AG: Deutsche Börse AG kündigt eine Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen mit einem Gesamtbetrag von EUR 600 Mio. und einer Laufzeit bis 2031 an (EQS Group)
|
08.09.26
|Deutsche Börse-Analyse: Buy-Bewertung von Warburg Research für Aktie (finanzen.ch)
|
08.09.26
|Anleger in Europa halten sich zurück: Euro STOXX 50 zeigt sich zum Start schwächer (finanzen.ch)
|
08.09.26
|LUS-DAX aktuell: LUS-DAX zum Handelsstart im Minus (finanzen.ch)
|
08.09.26
|Handel in Frankfurt: DAX zum Start leichter (finanzen.ch)
|
07.09.26
|STOXX-Handel: Euro STOXX 50 bewegt sich am Nachmittag im Plus (finanzen.ch)
|
04.09.26
|Gewinne in Europa: Euro STOXX 50 steigt letztendlich (finanzen.ch)
Analysen zu Deutsche Börse AG
|08.09.26
|Deutsche Börse Buy
|Warburg Research
|18.08.26
|Deutsche Börse Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.08.26
|Deutsche Börse Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.08.26
|Deutsche Börse Neutral
|UBS AG
|24.07.26
|Deutsche Börse Neutral
|UBS AG
|08.09.26
|Deutsche Börse Buy
|Warburg Research
|18.08.26
|Deutsche Börse Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.08.26
|Deutsche Börse Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.08.26
|Deutsche Börse Neutral
|UBS AG
|24.07.26
|Deutsche Börse Neutral
|UBS AG
|08.09.26
|Deutsche Börse Buy
|Warburg Research
|18.08.26
|Deutsche Börse Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.07.26
|Deutsche Börse Buy
|Deutsche Bank AG
|23.07.26
|Deutsche Börse Kaufen
|DZ BANK
|23.07.26
|Deutsche Börse Buy
|Deutsche Bank AG
|14.08.26
|Deutsche Börse Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.08.26
|Deutsche Börse Neutral
|UBS AG
|24.07.26
|Deutsche Börse Neutral
|UBS AG
|22.07.26
|Deutsche Börse Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14.07.26
|Deutsche Börse Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Euronext SEI Investments & Ameriprise Financial: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung?
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt – heute mit dem monatlichen Rebalancing:
NEU✅ Euronext
NEU✅ SEI Investments
NEU✅ Ameriprise Financial
inklusive Rebalancing:
❌ Swiss Life
❌ BNP Paribas
❌ Iberdrola
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerÖlpreise steigen weiter: SMI leichter erwartet -- DAX vorbörslich im Minus -- Zurückhaltung an Asiens Börsen
Der heimische Markt wird zur Wochenmitte schwächer erwartet. Der deutsche Leitindex dürfte ebenfalls nachgeben. Die Börsen in Asien zeigen sich am Mittwoch ohne grosse Ausschläge.