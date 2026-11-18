|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Aktuelle Analyse im Blick
|
18.11.2026 11:28:44
Deutsche Börse-Analyse: Warburg Research gibt Aktie niedrigeres Rating in neuer Bewertung
Das Deutsche Börse-Papier wurde einer genauen Prüfung durch Warburg Research-Analyst Andreas Pläsier unterzogen.
Das Analysehaus MPCM hat das Kursziel für die Aktien der Deutschen Börse zwar von 322 auf 339 Euro angehoben, die Papiere aber vornehmlich aus Bewertungsgründen von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Die starke operative Entwicklung des Börsenbetreibers und Finanzdienstleisters dauere an, schrieb Andreas Pläsier am Mittwoch. Das spiegele sich in der Bewertung aber bereits grösstenteils wider. Nach einem Kursanstieg der Aktien um 29 Prozent nach der Empfehlung Mitte April sieht er nur noch wenig Luft nach oben. Das höhere Kursziel basiere derweil auf einer höheren Branchenbewertung.
Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der Deutsche Börse-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse
Die Aktie verlor um 11:11 Uhr in der XETRA-Sitzung 0.2 Prozent auf 323.40 EUR. Also hat die Aktie noch einen Anstiegsspielraum von 4.82 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 33’757 Deutsche Börse-Aktien. Der Anteilsschein stieg seit Jahresbeginn 2026 um 47.1 Prozent.
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.11.2026 / 07:45 / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Trading Signals: Blackrock - Der Weg ist frei
Der Börsenboom lässt die Gewinne beim grössten Vermögensverwalter der Welt sprudeln. Nach dem jüngsten Ausbruch nach oben ist die Blackrock-Aktie gut dazu geeignet, auf eine Jahresendrallye zu spekulieren.Weiterlesen!
Nachrichten zu Deutsche Börse AG
|
18.11.26
|Börse Europa in Rot: Euro STOXX 50 zeigt sich schlussendlich leichter (finanzen.ch)
|
18.11.26
|Schwacher Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 verbucht am Mittwochnachmittag Verluste (finanzen.ch)
|
17.11.26
|EQS-PVR: Deutsche Börse AG: Veröffentlichung gemäss § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (EQS Group)
|
17.11.26
|Handel in Europa: Euro STOXX 50 liegt zum Start im Minus (finanzen.ch)
|
16.11.26
|Deutsche Bank AG verleiht Deutsche Börse-Aktie Buy in jüngster Analyse (finanzen.ch)
|
13.11.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX beendet die Freitagssitzung mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
13.11.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: DAX beendet die Sitzung weit in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
13.11.26
|Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 letztendlich in der Verlustzone (finanzen.ch)
Analysen zu Deutsche Börse AG
|18.11.26
|Deutsche Börse Hold
|Warburg Research
|16.11.26
|Deutsche Börse Buy
|Deutsche Bank AG
|13.11.26
|Deutsche Börse Equal Weight
|Barclays Capital
|03.11.26
|Deutsche Börse Neutral
|UBS AG
|23.10.26
|Deutsche Börse Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.11.26
|Deutsche Börse Hold
|Warburg Research
|16.11.26
|Deutsche Börse Buy
|Deutsche Bank AG
|13.11.26
|Deutsche Börse Equal Weight
|Barclays Capital
|03.11.26
|Deutsche Börse Neutral
|UBS AG
|23.10.26
|Deutsche Börse Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.11.26
|Deutsche Börse Buy
|Deutsche Bank AG
|23.10.26
|Deutsche Börse Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.10.26
|Deutsche Börse Buy
|Deutsche Bank AG
|21.10.26
|Deutsche Börse Kaufen
|DZ BANK
|21.10.26
|Deutsche Börse Buy
|Deutsche Bank AG
|18.11.26
|Deutsche Börse Hold
|Warburg Research
|13.11.26
|Deutsche Börse Equal Weight
|Barclays Capital
|03.11.26
|Deutsche Börse Neutral
|UBS AG
|22.10.26
|Deutsche Börse Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|21.10.26
|Deutsche Börse Neutral
|UBS AG
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI und DAX startet etwas stärker -- Asiens Börsen mehrheitlich schwächer
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt zeigen sich mit einer poisitiven Eröffnung. In Fernost finden die Börsen keine einheitliche Richtung.