Das Analysehaus MPCM hat das Kursziel für die Aktien der Deutschen Börse zwar von 322 auf 339 Euro angehoben, die Papiere aber vornehmlich aus Bewertungsgründen von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Die starke operative Entwicklung des Börsenbetreibers und Finanzdienstleisters dauere an, schrieb Andreas Pläsier am Mittwoch. Das spiegele sich in der Bewertung aber bereits grösstenteils wider. Nach einem Kursanstieg der Aktien um 29 Prozent nach der Empfehlung Mitte April sieht er nur noch wenig Luft nach oben. Das höhere Kursziel basiere derweil auf einer höheren Branchenbewertung.

Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der Deutsche Börse-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Die Aktie verlor um 11:11 Uhr in der XETRA-Sitzung 0.2 Prozent auf 323.40 EUR. Also hat die Aktie noch einen Anstiegsspielraum von 4.82 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 33’757 Deutsche Börse-Aktien. Der Anteilsschein stieg seit Jahresbeginn 2026 um 47.1 Prozent.

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.11.2026 / 07:45 / CET

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