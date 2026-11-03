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03.11.2026 14:58:44
Deutsche Börse-Analyse: UBS AG stuft Aktie mit Neutral ein
Hier sind die Erkenntnisse von UBS AG-Analyst Michael Werner, der das Deutsche Börse-Papier näher betrachtet hat.
Die Schweizer Grossbank UBS hat die Einstufung für Deutsche Börse nach Oktober-Daten auf "Neutral" mit einem Kursziel von 265 Euro belassen. Das durchschnittliche tägliche Aktien-Handelsvolumen bei den von ihm beobachteten europäischen Börsen sei im Schnitt zwar im Vergleich zum Vorjahr gestiegen, aber zum Vormonat gleich geblieben, schrieb Michael Werner in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Zudem hätten sie etwas unter seiner Prognose für das erwartete durchschnittliche tägliche Handelsvolumen im vierten Quartal gelegen. Mit Blick auf die Deutsche Börse sei das Handelsvolumen im Oktober 8 Prozent geringer als von ihm erwartet ausgefallen.
Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die Deutsche Börse-Aktie am Tag der Analyse
Die Deutsche Börse-Aktie zeigte sich um 14:42 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 313.30 EUR. Daher zeigt die Aktie noch ein Abwärtsrisiko von 15.42 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 79’997 Deutsche Börse-Aktien. Die Aktie legte auf Jahressicht 2026 um 42.5 Prozent zu.
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.11.2026 / 19:19 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.11.2026 / 19:19 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
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