Deutsche Börse-Analyse: UBS AG stuft Aktie mit Neutral ein

Die Schweizer Grossbank UBS hat die Einstufung für Deutsche Börse nach Oktober-Daten auf "Neutral" mit einem Kursziel von 265 Euro belassen. Das durchschnittliche tägliche Aktien-Handelsvolumen bei den von ihm beobachteten europäischen Börsen sei im Schnitt zwar im Vergleich zum Vorjahr gestiegen, aber zum Vormonat gleich geblieben, schrieb Michael Werner in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Zudem hätten sie etwas unter seiner Prognose für das erwartete durchschnittliche tägliche Handelsvolumen im vierten Quartal gelegen. Mit Blick auf die Deutsche Börse sei das Handelsvolumen im Oktober 8 Prozent geringer als von ihm erwartet ausgefallen.

Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die Deutsche Börse-Aktie am Tag der Analyse

Die Deutsche Börse-Aktie zeigte sich um 14:42 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 313.30 EUR. Daher zeigt die Aktie noch ein Abwärtsrisiko von 15.42 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 79’997 Deutsche Börse-Aktien. Die Aktie legte auf Jahressicht 2026 um 42.5 Prozent zu.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.11.2026 / 19:19 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.11.2026 / 19:19 / GMT



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