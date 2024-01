Deutsche Börse-Analyse: So bewertet DZ BANK die Deutsche Börse-Aktie

Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Deutsche Börse von 198 auf 212 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Analyst Timo Dums begründete die Anhebung in einer am Freitag vorliegenden Studie mit einem geringeren Diskontierungssatz und überarbeiteten Schätzungen, in die auch der zugekaufte Softwareanbieter Simcorp erstmals eingeflossen sei. Die vollständigen Ziele für 2024 seien noch nicht reflektiert, hier will der Experte zunächst die weitere Entwicklung abwarten./tav/tih





Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die Deutsche Börse-Aktie am Tag der Analyse

Um 13:40 Uhr stieg die Deutsche Börse-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0.1 Prozent auf 188.75 EUR. Zuletzt stieg das Handelsvolumen via XETRA auf 97’906 Deutsche Börse-Aktien. Seit Jahresbeginn 2024 schlägt ein Plus von 1.2 Prozent zu Buche.

