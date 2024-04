Deutsche Börse-Analyse: Neutral-Bewertung für Deutsche Börse-Aktie von JP Morgan Chase & Co.

Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Deutsche Börse nach Zahlen zum ersten Quartal von 198 auf 193 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Trotz erwartungsgemässer Zahlen sei die Aktie am Berichtstag unter Druck geraten, schrieb Analyst Enrico Bolzoni in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dies führe er teilweise auf mangelnde Transparenz für die zukünftige Ertragsentwicklung mit festverzinslichen Derivaten zurück. Diesbezüglich habe es in der Telefonkonferenz viele Fragen gegeben. Die Geschäfte des Börsenbetreibers seien von Qualität, doch die Aktie habe schon viel eingepreist.

Aktieninformation im Fokus: Die Deutsche Börse-Aktie ausführlich analysiert am Tag der JP Morgan Chase & Co.-Empfehlung

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.04.2024 / 18:23 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.04.2024 / 18:23 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.