Deutsche Börse-Analyse: Jefferies & Company Inc. stuft Deutsche Börse-Aktie mit Hold ein

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Deutsche Börse nach den Daten über die monatlichen Handelsaktivitäten auf "Hold" mit einem Kursziel von 195 Euro belassen. Üblicherweise machten die Transaktionsvolumina an den einzelnen Handelsplätzen des Marktbetreibers 45 bis 55 Prozent seiner Umsätze aus, schrieb Analyst Tom Mills in einer am Montag vorliegenden Studie.

Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die Deutsche Börse-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse

Die Aktionäre schickten das Papier von Deutsche Börse nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 14:33 Uhr 0.2 Prozent auf 191.75 EUR. Somit verfügt der Anteilsschein noch über einen Wachstumsspielraum von 1.69 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel. Zuletzt wechselten via XETRA 42’588 Deutsche Börse-Aktien den Besitzer. Seit Anfang des Jahres 2024 stieg das Deutsche Börse-Papier um 5.0 Prozent. Voraussichtlich am 24.07.2024 dürfte Deutsche Börse Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren.

