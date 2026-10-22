Deutsche Börse-Analyse: Goldman Sachs Group Inc. stuft Aktie mit Neutral ein

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Deutsche Börse von 305 auf 307 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Oliver Carruthers passte seine Schätzungen am Mittwochabend an die Quartalsergebnisse des Börsenbetreibers sowie Aussagen aus der Telefonkonferenz an.

Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die Deutsche Börse-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse

Das Papier von Deutsche Börse legte um 13:17 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1.4 Prozent auf 312.30 EUR. Also hat der Aktienanteil noch Abwärtsspielraum von 1.70 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Die Anzahl der bisher gehandelten Deutsche Börse-Aktien beläuft sich auf 94’337 Stück. Auf Jahressicht 2026 kletterte das Papier um 42.0 Prozent.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2026 / 17:25 / BST

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