Deutsche Börse-Analyse: Buy-Bewertung von Warburg Research für Aktie

Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Deutsche Börse von 312 auf 322 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die wichtigsten Finanzkennziffern hätten sich in den ersten zwei Monaten des dritten Quartals gut entwickelt, schrieb Andreas Pläsier in seiner am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Er hob seine Schätzungen für den Bördenbetreiber um rund ein Prozent an.

Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die Deutsche Börse-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung

Die Aktionäre schickten das Papier von Deutsche Börse nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:22 Uhr 1.9 Prozent auf 283.90 EUR. Hiermit hat das Finanzpapier noch einen Zuwachsspielraum von 13.42 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Zuletzt wechselten 12’206 Deutsche Börse-Aktien den Besitzer. Das Papier stieg seit Jahresanfang 2026 um 29.1 Prozent.

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.09.2026 / 08:00 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ





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