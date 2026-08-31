Deutsche Börse-Aktie: Was Analysten im August vom Papier halten

Die Deutsche Börse-Aktie wurde im August 2026 von 3 Experten analysiert.

1 Experte sieht das Papier als Kauf, 2 Experten empfehlen das Halten der Deutsche Börse-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel der Experten liegt bei 265,67 EUR. Dies kommt einem Abschlag von 22,33 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs der Deutsche Börse-Aktie von 288,00 EUR gleich.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Jefferies & Company Inc. 280,00 EUR -2,78 18.08.2026 RBC Capital Markets 252,00 EUR -12,50 14.08.2026 UBS AG 265,00 EUR -7,99 04.08.2026

Redaktion finanzen.ch