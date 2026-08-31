Deutsche Börse Aktie 1177233 / DE0005810055
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31.08.2026 18:00:38
Deutsche Börse-Aktie: Was Analysten im August vom Papier halten
Wie Experten die Deutsche Börse-Aktie im vergangenen Monat bewertet haben.
Die Deutsche Börse-Aktie wurde im August 2026 von 3 Experten analysiert.
1 Experte sieht das Papier als Kauf, 2 Experten empfehlen das Halten der Deutsche Börse-Aktie.
Das durchschnittliche Kursziel der Experten liegt bei 265,67 EUR. Dies kommt einem Abschlag von 22,33 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs der Deutsche Börse-Aktie von 288,00 EUR gleich.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Jefferies & Company Inc.
|280,00 EUR
|-2,78
|18.08.2026
|RBC Capital Markets
|252,00 EUR
|-12,50
|14.08.2026
|UBS AG
|265,00 EUR
|-7,99
|04.08.2026
Redaktion finanzen.ch
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