Investment-Tipp 21.01.2026 11:19:47

Deutsche Börse-Aktie erhält von Deutsche Bank AG Bewertung: Buy

Deutsche Börse-Aktie erhält von Deutsche Bank AG Bewertung: Buy

Deutsche Bank AG hat eine sorgfältige Analyse der Deutsche Börse-Aktie durchgeführt. Hier sind die festgestellten Ergebnisse.

Deutsche Börse
196.30 CHF -1.29%
Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Deutsche Börse von 291 auf 285 Euro gesenkt, die Einstufung jedoch auf "Buy" belassen. Trotz des etwas niedrigeren Kursziels für die Aktien fand Analyst Benjamin Goy in einer am Mittwoch vorliegenden Studie nur lobende Worte für den deutschen Börsenbetreiber. Nicht zuletzt dessen vergleichsweise niedrige Bewertung biete eine Gelegenheit zum Einstieg.

Zwischen Kursziel und Realität: Die Deutsche Börse-Aktie im Detail am Tag der Analyse

Um 11:02 Uhr rutschte die Deutsche Börse-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1.9 Prozent auf 211.30 EUR ab. Infolgedessen zeigt der Anteil noch Luft nach oben: 34.88 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Bisher wurden via XETRA 97’599 Deutsche Börse-Aktien gekauft oder verkauft. Das Papier fiel seit Jahresbeginn 2026 um 5.5 Prozent.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.01.2026 / 06:08 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.


Nachrichten zu Deutsche Börse AG

Analysen zu Deutsche Börse AG

08:54 Deutsche Börse Buy Deutsche Bank AG
20.01.26 Deutsche Börse Neutral Goldman Sachs Group Inc.
16.01.26 Deutsche Börse Hold Jefferies & Company Inc.
14.01.26 Deutsche Börse Neutral UBS AG
06.01.26 Deutsche Börse Overweight Barclays Capital
