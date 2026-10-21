Deutsche Börse Aktie 1177233 / DE0005810055
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Auf Wachstumskurs
|
21.10.2026 14:20:00
Deutsche Börse-Aktie dennoch in Rot: Optimistischer für Treasury-Ergebnis 2026
Die Deutsche Börse hat auch für das dritte Quartal starke Geschäftszahlen vorgelegt.
Die Nettoerlöse stiegen in den drei Monaten auf 1,63 Milliarden Euro nach 1,44 Milliarden im Vorjahreszeitraum. Damit wurde die Konsensprognose der Analysten von etwa 1,60 Milliarden Euro knapp geschlagen.
Das EBITDA legte auf 978 Millionen Euro zu von 842 Millionen im Vergleichszeitraum. Die Markterwartung hatte bei nur 954 Millionen gelegen. Das Nachsteuerergebnis erhöhte sich im Berichtszeitraum auf 559 Millionen Euro nach 473 Millionen, dem stand eine Markterwartung von 551 Millionen Euro entgegen.
Die operativen Kosten kletterten den weiteren Angaben der Deutschen Börse zufolge auf 646 Millionen Euro von 604 im Vorjahr. Die Analystenprognose lag bei 644 Millionen Euro. Wesentlich getrieben wurden die Kosten durch eine gestiegene aktienbasierte Vergütung infolge der Kursentwicklung und Aufwendungen für die geplante Allfunds-Transaktion. Bereinigt um diese Effekte lag das Kostenwachstum bei rund 3 Prozent.
Für das Geschäftsjahr 2026 erwartet die Gruppe zwar weiter einen Anstieg der Nettoerlöse ohne Treasury-Ergebnis auf rund 5,7 Milliarden Euro, dies könnte aber leicht übertroffen werden. Das EBITDA ohne Treasury-Ergebnis wird weiter bei rund 3,1 Milliarden Euro gesehen. Beim Treasury-Ergebnis werden allerdings nun mehr als 800 Millionen Euro erwartet, zuvor waren mehr als 700 Millionen Euro in Aussicht gestellt worden.
Via XETRA fällt die Deutsche Börse-Aktie zeitweise um 1,26 Prozent auf 305,00 Euro.
DOW JONES
Weitere Links:
Trading Signals: Swiss Life: Die 1'000er-Marke ist keine Utopie
Die Aktie des Versicherungskonzerns hat den übergeordneten Aufwärtstrend verteidigt. Jetzt könnte Swiss Life neue Höchstkurse ansteuern.Weiterlesen!
Nachrichten zu Deutsche Börse AG
|
13:43
|Neutral-Analyse: UBS AG bewertet Deutsche Börse-Aktie (finanzen.ch)
|
11:04
|Neue Analyse: Deutsche Bank AG bewertet Deutsche Börse-Aktie mit Buy (finanzen.ch)
|
09:28
|Gewinne in Europa: Euro STOXX 50 zeigt sich zum Start des Mittwochshandels fester (finanzen.ch)
|
20.10.26
|Deutsche Börse hebt dank höherer Zinsen Ziele an - Geschäfte laufen gut (AWP)
|
20.10.26
|Wdh: Deutsche Börse hebt dank höherer Zinsen Ziele an (AWP)
|
20.10.26
|Deutsche Börse hebt dank höherer Zinsen Ziele an (AWP)
|
20.10.26
|Overweight-Note für Deutsche Börse-Aktie: Neue Analyse von JP Morgan Chase & Co. (finanzen.ch)
Analysen zu Deutsche Börse AG
|12:55
|Deutsche Börse Neutral
|UBS AG
|10:12
|Deutsche Börse Buy
|Deutsche Bank AG
|20.10.26
|Deutsche Börse Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20.10.26
|Deutsche Börse Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.26
|Deutsche Börse Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:55
|Deutsche Börse Neutral
|UBS AG
|10:12
|Deutsche Börse Buy
|Deutsche Bank AG
|20.10.26
|Deutsche Börse Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20.10.26
|Deutsche Börse Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.26
|Deutsche Börse Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:12
|Deutsche Börse Buy
|Deutsche Bank AG
|20.10.26
|Deutsche Börse Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.26
|Deutsche Börse Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.26
|Deutsche Börse Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.10.26
|Deutsche Börse Buy
|Deutsche Bank AG
|12:55
|Deutsche Börse Neutral
|UBS AG
|20.10.26
|Deutsche Börse Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.10.26
|Deutsche Börse Neutral
|UBS AG
|01.10.26
|Deutsche Börse Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.08.26
|Deutsche Börse Sector Perform
|RBC Capital Markets
Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch
Orion, ABB und Euronext stehen im Mittelpunkt dieses BX Morningcalls. Olivia Hähnel (BX Swiss) und François Bloch (Investment-Stratege) ordnen Kennzahlen, Kursbewegungen, Dividendenentwicklungen und unternehmensspezifischen Risiken der Aktien: Orion, ABB und Euronext ein.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI etwas fester -- DAX steigt -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich zur Wochenmitte mit positiver Tendenz. Der deutsche Aktienmarkt verbucht deutlichere Gewinne. Die Märkte in Asien präsentierten sich zur Wochenmitte uneins.