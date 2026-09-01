Julius Bär Aktie 10248496 / CH0102484968
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01.09.2026 12:57:08
Deutsche Bank verstärkt Schweiz-Geschäft mit Duo von Julius Bär
Julius BärDie Deutsche Bank baut ihr Geschäft mit Finanzintermediären in der Schweiz aus. Die beiden Neuzugänge kommen von Julius Bär.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
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