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01.09.2026 12:57:08

Deutsche Bank verstärkt Schweiz-Geschäft mit Duo von Julius Bär

Julius Bär
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Die Deutsche Bank baut ihr Geschäft mit Finanzintermediären in der Schweiz aus. Die beiden Neuzugänge kommen von Julius Bär.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
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Der Computerbauer präsentiert heute nach US-Börsenschluss seine Quartalszahlen. Es spricht einiges dafür, dass Anleger diesen Anlass nutzen, um Kasse zu machen.

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