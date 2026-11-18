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18.11.2026 12:57:00
Deutsche Bank: So stimmt die Bank Mitarbeitende auf die Berichterstattung ein
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Trading Signals: Blackrock - Der Weg ist frei
Der Börsenboom lässt die Gewinne beim grössten Vermögensverwalter der Welt sprudeln. Nach dem jüngsten Ausbruch nach oben ist die Blackrock-Aktie gut dazu geeignet, auf eine Jahresendrallye zu spekulieren.Weiterlesen!
Nachrichten zu Deutsche Bank AG
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09:10
|Deutsche-Bank-Leak: Die Banken brauchen Kontrolle, kein Vertrauen - Meinung (Spiegel Online)
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07:24
|Deutsche-Bank-Leak: Grüne verlangen Einberufung des Nationalen Sicherheitsrats (Spiegel Online)
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18.11.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX verbucht letztendlich Verluste (finanzen.ch)
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18.11.26
|Verluste in Frankfurt: DAX zeigt sich schlussendlich schwächer (finanzen.ch)
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18.11.26
|Börse Europa in Rot: Euro STOXX 50 zeigt sich schlussendlich leichter (finanzen.ch)
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18.11.26
|Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Mittwochnachmittag mit Kursabschlägen (finanzen.ch)
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18.11.26
|Schwacher Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 verbucht am Mittwochnachmittag Verluste (finanzen.ch)
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18.11.26
|XETRA-Handel DAX am Mittwochnachmittag in der Verlustzone (finanzen.ch)
Analysen zu Deutsche Bank AG
|18.11.26
|Deutsche Bank Kaufen
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|17.11.26
|Deutsche Bank Overweight
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|17.11.26
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|04.11.26
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|Goldman Sachs Group Inc.
|30.10.26
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|UBS AG
|18.11.26
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|17.11.26
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|28.10.26
|Deutsche Bank Hold
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|29.07.26
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|10.07.26
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|12.05.26
|Deutsche Bank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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|13.08.26
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Deutsche Bank am 18.11.2026
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Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt zeigen sich mit einer poisitiven Eröffnung. In Fernost finden die Börsen keine einheitliche Richtung.