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19.11.2026 09:35:00
Deutsche Bank: Skurriles aus dem Datenleck - Als Heidi Klum dem Geldhaus einen Korb gab
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Swisscom - Zu viel des Guten?
Der „Blaue Riese“ zählt 2026 zu den Top-Performern des europäischen Telekomsektors. Jetzt steht die relativ hoch bewertete Swisscom-Aktie allerdings vor einem markanten Widerstand – Trader könnten darauf spekulieren, dass der Large Cap nach unten abprallt.Weiterlesen!
Nachrichten zu Deutsche Bank AG
|
17:58
|Schwacher Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 gibt letztendlich nach (finanzen.ch)
|
17:58
|XETRA-Handel LUS-DAX präsentiert sich schlussendlich leichter (finanzen.ch)
|
17:58
|Schwacher Handel: DAX zeigt sich letztendlich leichter (finanzen.ch)
|
16:29
|Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank reagiert am Donnerstagnachmittag positiv (finanzen.ch)
|
15:58
|Handel in Europa: So bewegt sich der Euro STOXX 50 am Nachmittag (finanzen.ch)
|
15:58
|Donnerstagshandel in Frankfurt: LUS-DAX legt den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
|
15:58
|Schwacher Handel in Frankfurt: DAX fällt (finanzen.ch)
|
15:28
|Deutsche Bank-Aktie: Overweight-Bewertung durch JP Morgan Chase & Co. (finanzen.ch)
Analysen zu Deutsche Bank AG
|14:38
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.11.26
|Deutsche Bank Kaufen
|DZ BANK
|17.11.26
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.11.26
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|04.11.26
|Deutsche Bank Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|14:38
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.11.26
|Deutsche Bank Kaufen
|DZ BANK
|17.11.26
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.11.26
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|04.11.26
|Deutsche Bank Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|14:38
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.11.26
|Deutsche Bank Kaufen
|DZ BANK
|17.11.26
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.11.26
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|04.11.26
|Deutsche Bank Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|28.10.26
|Deutsche Bank Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|Deutsche Bank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.07.26
|Deutsche Bank Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10.07.26
|Deutsche Bank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.05.26
|Deutsche Bank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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