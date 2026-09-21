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21.09.2026 16:59:41

Deutsche Bank schliesst AT1-Emission über 1,25 Mrd Euro ab

Deutsche Bank
31.29 CHF -0.81%
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DOW JONES--Die Deutsche Bank hat die am Morgen angekündigten AT1-Anleihen am Markt untergebracht. Wie die Bank mitteilte, hat sie AT1-Kapitalinstrumente zum Nennwert von 1,25 Milliarden Euro platziert.

Die Papiere haben einen halbjährlich zahlbaren fixen Zinskupon von 7 Prozent bis zum 30. April 2034. Danach wird der Zinssatz für jeweils fünf Jahre neu festgesetzt. Die Stückelung der Wertpapiere liegt bei 200.000 Euro.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/mgo/hab

(END) Dow Jones Newswires

September 21, 2026 11:00 ET (15:00 GMT)

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