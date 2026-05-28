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28.05.2026 19:27:36

Deutsche Bank: Proteste und Kritik an Aufsichtsratsvergütung

(Aktualisierung: u.a. AR-Chef im Amt bestätigt)

FRANKFURT (awp international) - Vereinzelte Proteste draussen, Kritik von Aktionärsvertretern drinnen: Erstmals seit dem Vor-Corona-Jahr 2019 hat die Deutsche Bank ihre Aktionäre in Präsenz zur Hauptversammlung eingeladen. Eines der strittigsten Themen in der Frankfurter Messehalle: das deutliche Plus bei der Bezahlung der Aufsichtsräte.

Deutschlands grösstes Geldhaus argumentiert, die Vergütung der Kontrolleure sei "nicht mehr wettbewerbsfähig". Aufsichtsratschef Alexander Wynaendts, der für weitere viere Jahre im Amt bestätigt wurde, erhält künftig 1,15 Millionen Euro. Weil es zusätzlich Geld für den Vorsitz in Ausschüssen des Kontrollgremiums gibt, käme der Niederländer, der schon jetzt Deutschlands bestbezahlter Aufsichtsrat ist, auf 1,4 Millionen Euro. Sein Stellvertreter Norbert Winkeljohann erhält künftig 550.000 Euro.

Wynaendts wurde mit 94,22 Prozent von der Hauptversammlung für eine weitere Amtszeit gewählt. Die Bank hatte schon zuvor mitgeteilt, dass der Niederländer im Fall seiner Bestätigung durch die Aktionäre vom Aufsichtsrat erneut zum Vorsitzenden gewählt werden soll. Die höhere Vergütung für Aufsichtsräte haben die Anteilseigner mit 96,84 Prozent Zustimmung durchgewunken.

Millionenvergütung für Aufsichtsratschef "falsches Signal"

"Was uns stört, ist, dass die Begrenzung der Ausschussvergütung für den Vorsitzenden aufgehoben werden soll", sagte Alexandra Annecke, Fondsmanagerin bei Union Investment. "Die Erhöhung der Basisvergütung wäre für uns akzeptabel, nachdem sie sehr lange nicht erhöht wurde. Aber die vollständige Aufhebung der Deckelung der Ausschussvergütung ist sehr grosszügig bemessen und geht uns zu weit."

Auch die Fondsgesellschaft Deka Investment lehnt die üppige Erhöhung ab: Das Plus für den Aufsichtsratsvorsitzenden sei "definitiv zu hoch und fällt auch im Vergleich zu anderen grossen Dax -Unternehmen und europäischen Grossbanken aus dem Rahmen", kritisierte Deka-Vertreter Andreas Thomae. "Dies sendet ein falsches Signal in die Bank und an die Öffentlichkeit."

KI treibt Rendite

Lob gab es von den Aktionärsvertretern für den Geschäftserfolg des Dax-Konzerns. Im Gesamtjahr 2025 hatte die Deutsche Bank mit gut 9,7 Milliarden Euro das höchste Vorsteuerergebnis ihrer Geschichte erzielt. Unter dem Strich standen 6,1 Milliarden Euro Überschuss. Höher war der auf die Anteilseigner entfallende Gewinn nur im Rekordjahr 2007 mit damals rund 6,5 Milliarden Euro.

Das Management ist überzeugt, dank Künstlicher Intelligenz (KI) in den kommenden Jahren mehr erreichen zu können als zuletzt angekündigt, wie Vorstandschef Christian Sewing ausführte: "Eine Eigenkapitalrendite von 13 Prozent ist für uns die Untergrenze. Wir trauen uns deutlich mehr zu." 2025 hatte die Bank gut 10 Prozent erreicht. Die Eigenkapitalrendite gibt an, wie effizient Banken das Kapital zur Erzielung von Gewinnen einsetzen.

Aufsichtsratschef Wynaendts sieht die Deutsche Bank auf dem Weg an die europäische Spitze. Es gebe viel Potenzial, noch weiter voranzukommen. "Wir haben bildlich gesprochen das Basislager erreicht. Von hier aus können wir nun den Aufstieg an die Spitze der europäischen Bankenindustrie in Angriff nehmen", sagte Wynaendts. "Genau das spiegelt sich in unserem Anspruch wider, zum European Champion zu werden."

Proteste zur Hauptversammlung

Begleitet wurde die Hauptversammlung von Protesten: Vor den Messehallen positionierte ein Bündnis mehrerer Umweltorganisationen ein buntes, brennendes Känguru und forderte unter Verweis auf den Klimawandel "Kein Geld für Kohle, Öl und Gas". Die Gewerkschaft Verdi hatte zudem zu einer Demonstration aufgerufen, um ihren Forderungen in der Tarifrunde für die zum Deutsche-Bank-Konzern gehörende Postbank Nachdruck zu verleihen.

Solche Aktionen fielen in den vergangenen Jahren dem digitalen Format der Hauptversammlung zum Opfer. Seit der Corona-Pandemie gibt es die gesetzliche Möglichkeit, Hauptversammlungen als reine Online-Veranstaltung abzuhalten. Viele Konzerne behielten das digitale Format bei, auch weil es günstiger ist als Präsenzveranstaltungen. Die Deutsche Bank hat angekündigt, "mindestens alle vier Jahre" eine Hauptversammlung in Präsenz abzuhalten./ben/lea/DP/he

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