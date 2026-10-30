Deutsche Bank Mexico veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Deutsche Bank Mexico hat am 27.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Deutsche Bank Mexico hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0.08 MXN je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0.070 MXN je Aktie gewesen.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 674.3 Millionen MXN in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 1.17 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Deutsche Bank Mexico einen Umsatz von 666.5 Millionen MXN eingefahren.

Redaktion finanzen.ch