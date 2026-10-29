Deutsche Bank legte Quartalsergebnis vor

Deutsche Bank hat am 28.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0.95 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Deutsche Bank 0.910 EUR je Aktie verdient.

Deutsche Bank hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 15.84 Milliarden EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 4.82 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 15.11 Milliarden EUR erwirtschaftet worden waren.

Insgesamt hatten Analysten für das abgelaufene Jahresviertel einen Gewinn von 0.840 EUR je Aktie in Aussicht gestellt. Den Umsatz hatten sie auf 8.28 Milliarden EUR geschätzt.

Redaktion finanzen.ch