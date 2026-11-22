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22.11.2026 06:55:00
Deutsche Bank-Leak: Wie sich das Bankhaus von den Biontech-Milliardären vorführen liess
Trading Signals: Swisscom - Zu viel des Guten?
Der „Blaue Riese“ zählt 2026 zu den Top-Performern des europäischen Telekomsektors. Jetzt steht die relativ hoch bewertete Swisscom-Aktie allerdings vor einem markanten Widerstand – Trader könnten darauf spekulieren, dass der Large Cap nach unten abprallt.Weiterlesen!
Nachrichten zu BioNTech (ADRs)
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03.11.26
|BioNTech-Aktie gesucht: Umsatzrückgang und positives Ergebnis - Gründer-Paar vor dem Aus (finanzen.ch)
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03.11.26
|Biontech-Betriebsrat kritisiert Umgang mit Mitarbeitern (AWP)
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|Biontech mal wieder mit Plus - Gründer-Ehepaar vor Abschied (AWP)
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31.10.26
|Die Expertenmeinungen zur BioNTech (ADRs)-Aktie im Oktober 2026 (finanzen.net)
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13.10.26
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13.10.26
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12.10.26
|BioNTech-Aktie vor wichtigen Studiendaten: Diese Meilensteine könnten entscheidend werden (finanzen.ch)
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30.09.26
|BioNTech (ADRs)-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats September (finanzen.net)
Analysen zu BioNTech (ADRs)
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|04.11.26
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|04.11.26
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|27.10.26
|BioNTech Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|26.10.26
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|UBS AG
|19.11.26
|BioNTech Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|04.11.26
|BioNTech Buy
|UBS AG
|04.11.26
|BioNTech Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.10.26
|BioNTech Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|26.10.26
|BioNTech Buy
|UBS AG
|04.11.26
|BioNTech Buy
|UBS AG
|04.11.26
|BioNTech Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.10.26
|BioNTech Buy
|UBS AG
|07.10.26
|BioNTech Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.09.26
|BioNTech Buy
|UBS AG
|19.11.26
|BioNTech Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.26
|BioNTech Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|04.08.26
|BioNTech Market-Perform
|Bernstein Research
|07.11.25
|BioNTech Neutral
|UBS AG
|22.08.25
|BioNTech Neutral
|UBS AG
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
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Börse aktuell - Live TickerSchwache Handelsstimmung weltweit: SMI und DAX gehen deutlich schwächer ins Wochenende -- Wall Street rutscht letztlich ab - Tech-Aktien fallen tief -- Ausverkauf an Asiens Börsen
Der heimische Leitindex verlor im Freitagshandel. Auch der deutsche Aktienmarkt fuhr ebenso kräftige Verluste ein. Dow Jones tendierte tiefer - Tech-Werte wurden die Flügel gestutzt. An den Börsen in Fernost erlebten Anleger am Freitag einen schwarzen Tag.