|Landtagswahl
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02.09.2026 09:30:37
Deutsche Bank-Chef spricht Warnung vor populistischen Parteien aus
Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing hat wenige Tage vor der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt vor dem Aufstieg populistischer Parteien gewarnt.
In Umfragen zur Wahl an diesem Sonntag (6.9.) liegt die AfD mit grossem Abstand vor allen anderen Parteien. Der Landesverband der AfD in Sachsen-Anhalt wird vom Verfassungsschutz als gesichert rechtsextrem eingestuft.
"Abschottung, Nationalismus und das Schüren von Misstrauen lösen kein einziges unserer Probleme", warnte Sewing. "Vielmehr schwächt all das den Standort, schreckt Investitionen und Fachkräfte ab und gefährdet das Wichtigste, was wir jetzt brauchen, nämlich Wachstum."
Gerade jetzt sei Wachstum aber entscheidend: "Es sichert Wohlstand, ermöglicht Aufstieg und stärkt den gesellschaftlichen Zusammenhalt." Ohne Wachstum würden Verteilungskonflikte härter, staatliche Spielräume enger und das Vertrauen in die Handlungsfähigkeit der Demokratie schwächer.
"Die Wahlen treffen auf eine polarisierte Gesellschaft und eine politische Mitte unter Druck", sagte Sewing. "Das Ergebnis kann die politischen Verhältnisse in Ländern, Parteien und Bundesregierung weiter verkomplizieren."
/als/ben/stw/DP/zb
FRANKFURT (awp international)
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