|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
18.11.2026 15:24:36
Deutsche-Bank-Chef Sewing räumt nach Datenleck Fehler ein
(Ausführliche Fassung)
DÜSSELDORF/FRANKFURT (awp international) - Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing räumt nach dem riesigen Datenleck bei dem Dax -Konzern Fehler ein. "Wenn man heute auf die Vorgänge schaut, hinterfragt man natürlich, ob man etwas anders hätte machen können", sagte er dem "Handelsblatt". Im Jahr seiner Amtsübernahme 2018 sei die Lage der Bank allerdings komplex gewesen. "Rückblickend kann man immer sagen, dass man zu einem bestimmten Zeitpunkt vielleicht anders hätte priorisieren können", sagte Sewing und fügte hinzu: "Ich bin nicht fehlerfrei." Der Kurs habe aber "immer gestimmt und stimmt weiterhin".
Internationale Medien hatten nach Auswertung von mehr als 15 Millionen internen Dokumenten Vorwürfe erhoben, die Deutsche Bank habe über Jahre zugunsten des Profits interne Kontrollen bei der Geldwäsche-Bekämpfung und im Umgang mit problematischen Kunden vernachlässigt. Ein Rechercheverbund, darunter "Financial Times", "Spiegel", "New York Times" und "ZDF", berichtete unter Berufung auf die Daten auch, dass die Bank noch kurz vor der russischen Invasion in der Ukraine eine Ausweitung ihres Geschäfts in Russland vorangetrieben habe.
Sewing: Schiebe Risiken nicht beiseite
Sewing reagiert im "Handelsblatt" auf Vorwürfe, er habe Kontrollen nicht ernst genommen und interne Warnungen ignoriert. Der Manager wehrte sich dagegen, er persönlich habe das Risikomanagement vernachlässigt: "Bei der Kundenprüfung habe ich gefragt, ob ein Privatkunde denselben aufwendigen Ablauf braucht wie ein Grossunternehmen mit 300 Tochtergesellschaften." Ihm sei es um Effizienz gegangen: "Das heisst nicht, dass ich Risiken beiseiteschieben wollte."
Bei den vom Datenleck betroffenen Kunden habe die Bank sich entschuldigt. "Ich habe auch persönlich eine Reihe von Gesprächen geführt", sagte Sewing. "Die Kunden reagieren sehr besonnen, auch wenn sie natürlich nicht erfreut sind."
"Haben überhaupt nichts zu verbergen"
In einem weiteren Interview mit der "Bild"-Zeitung sagte Sewing, die Deutsche Bank habe sich in den vergangenen acht Jahren enorm verändert. "Nicht nur hinsichtlich ihrer Ertragskraft und Stabilität, sondern auch bei den Kontrollen und der Unternehmenskultur." Er betonte: "Wir haben überhaupt nichts zu verbergen. Wir wussten, dass diese Bank Defizite hatte, und haben sie behoben." In Compliance und Geldwäscheprävention seien sieben Milliarden Euro geflossen und die Mitarbeiterzahl dort um 40 Prozent auf 3.000 gestiegen.
"Kundendaten wie Kontonummern, Kontostände oder Login-Daten sind nach unseren Erkenntnissen nicht betroffen", sagte Sewing zu dem nun öffentlich gewordenen Datenabfluss. "Kunden müssen also keine Angst haben, dass jemand aufgrund dieser Veröffentlichung auf ihre Konten zugreifen kann."
Der hessische Datenschutzbeauftragte Alexander Rossnagel prüft nach eigenen Angaben, ob die Deutsche Bank betroffene Kunden "unverzüglich von der Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten" in Kenntnis gesetzt hat. Er habe allgemein eine Untersuchung eingeleitet, ob es Verstösse gegen die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) gegeben habe, sagte er dem "Handelsblatt". Die Deutsche Bank habe seine Behörde offiziell über den Datenabfluss informiert. Ob dies rechtzeitig geschah, werde nun geprüft, sagte Rossnagel. Zu möglichen Sanktionen wollte sich der Datenschützer nicht äussern./als/ben/DP/jha
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Blackrock - Der Weg ist frei
Der Börsenboom lässt die Gewinne beim grössten Vermögensverwalter der Welt sprudeln. Nach dem jüngsten Ausbruch nach oben ist die Blackrock-Aktie gut dazu geeignet, auf eine Jahresendrallye zu spekulieren.Weiterlesen!
Nachrichten zu Deutsche Bank AG
|
09:10
|Deutsche-Bank-Leak: Die Banken brauchen Kontrolle, kein Vertrauen - Meinung (Spiegel Online)
|
07:24
|Deutsche-Bank-Leak: Grüne verlangen Einberufung des Nationalen Sicherheitsrats (Spiegel Online)
|
18.11.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX verbucht letztendlich Verluste (finanzen.ch)
|
18.11.26
|Verluste in Frankfurt: DAX zeigt sich schlussendlich schwächer (finanzen.ch)
|
18.11.26
|Börse Europa in Rot: Euro STOXX 50 zeigt sich schlussendlich leichter (finanzen.ch)
|
18.11.26
|Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Mittwochnachmittag mit Kursabschlägen (finanzen.ch)
|
18.11.26
|Schwacher Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 verbucht am Mittwochnachmittag Verluste (finanzen.ch)
|
18.11.26
|XETRA-Handel DAX am Mittwochnachmittag in der Verlustzone (finanzen.ch)
Analysen zu Deutsche Bank AG
|18.11.26
|Deutsche Bank Kaufen
|DZ BANK
|17.11.26
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.11.26
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|04.11.26
|Deutsche Bank Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.10.26
|Deutsche Bank Buy
|UBS AG
|18.11.26
|Deutsche Bank Kaufen
|DZ BANK
|17.11.26
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.11.26
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|04.11.26
|Deutsche Bank Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.10.26
|Deutsche Bank Buy
|UBS AG
|18.11.26
|Deutsche Bank Kaufen
|DZ BANK
|17.11.26
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.11.26
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|04.11.26
|Deutsche Bank Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.10.26
|Deutsche Bank Buy
|UBS AG
|28.10.26
|Deutsche Bank Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|Deutsche Bank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.07.26
|Deutsche Bank Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10.07.26
|Deutsche Bank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.05.26
|Deutsche Bank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Deutsche Bank am 18.11.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Indizes in diesem Artikel
|DAX
|25’736.24
|-1.19%
Börse aktuell - Live TickerSMI und DAX startet etwas stärker -- Asiens Börsen mehrheitlich schwächer
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt zeigen sich mit einer poisitiven Eröffnung. In Fernost finden die Börsen keine einheitliche Richtung.