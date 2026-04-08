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Psychedelische Therapie 08.04.2026 03:40:24

Deutsche Bank bullish: Diese Biotech-Aktie soll enormes Kurspotenzial haben

Deutsche Bank bullish: Diese Biotech-Aktie soll enormes Kurspotenzial haben

Die Deutsche Bank wird für die Biotech-Aktie ATAIBECKLEY optimistisch. Analysten sehen grosses Potenzial im Markt für psychedelische Therapien gegen psychische Erkrankungen.

• Deutsche Bank startet Coverage für ATAIBECKLEY mit "Buy"
• Fokus auf neue Therapien gegen Depressionen
• Wichtige Studiendaten könnten für Kursimpulse sorgen

Der Markt für psychedelische Medikamente zur Behandlung psychischer Erkrankungen steht noch am Anfang - doch grosse Banken beginnen bereits, erste Favoriten zu identifizieren. Besonders optimistisch zeigt sich derzeit die Deutsche Bank für den Biotech-Entwickler ATAIBECKLEY. Die Analysten sehen erhebliches Kurspotenzial für die NASDAQ-Aktie.

Deutsche Bank startet Coverage mit "Buy"

Wie das Finanzportal Proactive berichtet, hat die Deutsche Bank erstmals die Beobachtung von ATAIBECKLEY aufgenommen und die Aktie direkt mit "Buy" eingestuft. Gleichzeitig setzten die Analysten ein Kursziel von 12 US-Dollar. Ausgehend vom aktuellen Kursniveau bei 3,85 US-Dollar entspreche das einem möglichen Aufwärtspotenzial von rund 212 Prozent (Stand: Schlusskurs vom 06.04.2026).

In einer Analyse für Kunden betonten die Experten die besondere Position des Unternehmens im wachsenden Markt für psychedelische Therapien gegen psychische Erkrankungen. "In jüngster Zeit sind mehrere psychedelische Unternehmen als bona fide Arzneimittelentwickler hervorgetreten und haben die Aufmerksamkeit von Healthcare- und Biotech-Investoren auf sich gezogen, die üblicherweise in konventionelle Therapeutika investieren", erklärten die Analysten laut Proactive. "Wir zählen ATAI zu diesen Wegbereitern und glauben, dass es zu einem führenden Unternehmen im entstehenden Feld der psychedelischen Medizin für psychische Erkrankungen werden wird", fügten sie hinzu.

Hoffnungsträger gegen therapieresistente Depression

Im Mittelpunkt der Investmentstory stehen zwei Wirkstoffprogramme: BPL-003 und VLS-01. Beide werden zur Behandlung von therapieresistenter Depression entwickelt - einem Markt mit enormem medizinischem Bedarf.

Nach Einschätzung der Analysten könnten die Medikamente nicht nur schnell wirken, sondern auch langfristige Effekte erzielen. Dadurch könnten sie sich im Wettbewerb mit bestehenden Therapien durchsetzen. "Mit schnell einsetzenden und potenziell dauerhaft anhaltenden Effekten kann BPL-003, gefolgt von VLS-01, das bestehende Spravato-Kommerzialisierungsmodell bei therapieresistenter Depression nutzen, während sowohl Marktführer Spravato als auch Psychedelika der ersten Generation mit langer Wirkdauer verdrängt werden", zitiert Proactive die Analysten.

Ein weiteres Entwicklungsprojekt ist EMP-01, das zur Behandlung der saisonalen affektiven Störung untersucht wird. Laut Deutsche Bank sei dieses Programm "ähnlich einer Call-Option" - also ein zusätzlicher Werttreiber mit vergleichsweise geringem Risiko.

Analysten sehen die ATAIBECKLEY-Aktie deutlich unterbewertet

Laut dem von der Deutschen Bank verwendeten risikoadjustierten Discounted-Cashflow-Modell könnte die Aktie derzeit massiv unterbewertet sein, heisst es. Den Analysten zufolge besteht ein Aufwärtspotenzial von rund dem 3,5-Fachen, während das geschätzte Abwärtsrisiko in ihrem Basisszenario bei etwa 70 Prozent liege.

Zudem könnten schon bald wichtige Studiendaten neue Impulse liefern. Laut Unternehmensangaben werden Phase-2-Daten für VLS-01 in der zweiten Hälfte 2026 erwartet. Ergebnisse aus Phase 2a Teil 4 für BPL-003, das als Ergänzung zu SSRI-Antidepressiva getestet wird, sollen im vierten Quartal 2026 folgen. Sollten die Daten positiv ausfallen, könnten sie sich womöglich als entscheidende Kurstreiber für die Aktie erweisen - und die optimistische Einschätzung der Deutschen Bank bestätigen.

Bettina Schneider, Benedict Kurschat, Redaktion finanzen.ch

Dieser Text dient ausschliesslich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schliesst jegliche Regressansprüche aus.

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