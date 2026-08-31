Deutsche Bank-Aktie: Was Analysten von Deutsche Bank erwarten

Im abgelaufenen Monat haben 2 Experten ihre Einschätzung der Deutsche Bank-Aktie veröffentlicht.

1 Experte empfiehlt die Deutsche Bank-Aktie zu kaufen, 1 Experte empfiehlt, die Aktie zu halten.

Das durchschnittliche Kursziel der Experten liegt bei 38,00 EUR. Dies kommt einem Anstieg von 3,34 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs der Deutsche Bank-Aktie von 34,66 EUR gleich.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Buy hin.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Goldman Sachs Group Inc. 37,00 EUR 6,75 07.08.2026 Warburg Research 39,00 EUR 12,52 05.08.2026

Redaktion finanzen.ch