Deutsche Bank Aktie 829257 / DE0005140008
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31.08.2026 18:00:38
Deutsche Bank-Aktie: Was Analysten von Deutsche Bank erwarten
So haben Experten die Deutsche Bank-Aktie im vergangenen Monat eingeschätzt.
Im abgelaufenen Monat haben 2 Experten ihre Einschätzung der Deutsche Bank-Aktie veröffentlicht.
1 Experte empfiehlt die Deutsche Bank-Aktie zu kaufen, 1 Experte empfiehlt, die Aktie zu halten.
Das durchschnittliche Kursziel der Experten liegt bei 38,00 EUR. Dies kommt einem Anstieg von 3,34 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs der Deutsche Bank-Aktie von 34,66 EUR gleich.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Buy hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Goldman Sachs Group Inc.
|37,00 EUR
|6,75
|07.08.2026
|Warburg Research
|39,00 EUR
|12,52
|05.08.2026
Redaktion finanzen.ch
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|UBS AG
|29.07.26
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|29.07.26
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|DZ BANK
|29.07.26
|Deutsche Bank Overweight
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|Deutsche Bank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
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