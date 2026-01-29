Deutsche Bank-Aktie stabil: Ziele im abgelaufenen Jahr erreicht

Trotz einer unterdurchschnittlichen Rendite im Schlussquartal hat die Bank ihr vor gut drei Jahren ausgegebenes Renditeziel für 2025 erreicht. Aktionäre können sich über eine höhere Dividende und weitere Aktienrückkäufe freuen.

Der den Aktionären zurechenbare Gewinn stieg im Dreimonatszeitraum bis Ende Dezember wie von Analysten erwartet auf 1,3 Milliarden Euro von 106 Millionen im Vorjahr, als hohe Rückstellungen das Ergebnis massiv belastet hatten.

Im Gesamtjahr erzielte die Bank einen Gewinn von 6,12 Milliarden Euro nach 2,7 Milliarden im Vorjahr. Die Eigenkapitalrendite kletterte auf 10,3 Prozent. Die Bank hatte eine Rendite von über 10 Prozent angepeilt. Analysten hatten 10,1 Prozent prognostiziert. Im Quartal lag sie bei 8,7 Prozent.

Die Erträge kletterten 2025 um 7 Prozent auf 32,1 Milliarden Euro. Die Bank hatte 32 Milliarden in Aussicht gestellt.

Die Aktionäre sollen eine Dividende von 1,00 Euro je Aktie bekommen nach 0,68 Euro im Vorjahr. Zudem hat die Deutsche Bank die Genehmigung für ein weiteres Aktienrückkaufprogramm über 1 Milliarde Euro erhalten.

Die Deutsche Bank hat im November bereits neue Ziele für den Strategiehorizont bis 2028 ausgegeben. Sie strebt bis dahin eine Steigerung der Rendite auf über 13 Prozent an. Die Erträge sollen um mehr als 5 Prozent pro Jahr auf dann 37 Milliarden Euro zulegen.

Die Aufwand-Ertrags-Relation soll auf unter 60 Prozent sinken, womit die Bank für einen Euro Ertrag nur noch knapp 60 Cent aufwenden müsste. Sie will weiter in Wachstum und Technologie investieren, gleichzeitig 2 Milliarden Euro einsparen. 2025 lag die Kostenquote bei 64 Prozent.

Im Tradegate-Handel verharrt die Deutsche Bank-Aktie vorbörslich zeitweise bei 33,06 Euro.

DOW JONES