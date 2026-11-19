Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Deutsche Bank nach einem Gespräch mit Vorstandschef Christian Sewing auf "Overweight" mit einem Kursziel von 41 Euro belassen. Mit Blick auf jüngste kritische Medienberichte zum Geschäftsgebahren des Finanzinstituts habe die Bank darauf verwiesen, dass die Vorwürfe bereits bekannt und die Kontrollen in den vergangenen Jahren entsprechend angepasst worden seien, schrieb Kian Abouhossein in einer Studie am Donnerstag. Die Reaktion von Kunden seit Bekanntwerden der Vorgänge sei "ruhig" ausgefallen, schrieb der Experte.

Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die Deutsche Bank-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung

Die Deutsche Bank-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:12 Uhr 1.2 Prozent im Plus bei 30.35 EUR. Somit hat die Aktie noch ein Aufwärtspotenzial von 35.09 Prozent gerechnet zum ausgegebenen Kursziel. Zuletzt wechselten via XETRA 2’025’968 Deutsche Bank-Aktien den Besitzer. Auf Jahressicht 2026 verlor die Aktie um 5.0 Prozent.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.11.2026 / 12:30 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.11.2026 / 12:30 / GMT



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