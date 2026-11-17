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17.11.2026 16:06:44
Deutsche Bank-Aktie sinkt nach kritischen Berichten: Outperform-Bewertung durch RBC Capital Markets
RBC Capital Markets-Analyst Anke Reingen hat eine gründliche Analyse des Deutsche Bank-Papiers durchgeführt.
Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Deutsche Bank nach kritischen Medienberichten mit einem Kursziel von 40 Euro auf "Outperform"belassen. In der Mehrheit der thematisierten Vorfälle handele es sich um solche der Jahre 2007 bis 2025, schrieb Anke Reingen in ihrer ersten Stellungnahme am Dienstag. Auf kurze Sicht komme es nun darauf an, wie sich die Deutsche Bank bezüglich der in den Medien geschilderten Vorgänge weiterentwickelt und wie sehr das Management diese Entwicklung vorangetrieben habe. Die geschilderten Vorgänge lägen in der Vergangenheit und dürften mithin weitgehend bekannt sein, so die Expertin.
Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die Deutsche Bank-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung
Die Deutsche Bank-Aktie gibt via XETRA zeitweise 4,65 Prozent auf 31,39 Euro nach. Das Kursminus dürfte jedoch auf kritische Berichte zu früheren Geschäften zurückzuführen sein, die am Dienstag bekannt wurden. Seit Beginn des Jahres 2026 fiel die Aktie um 3.0 Prozent.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2026 / 02:55 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2026 / 02:55 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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