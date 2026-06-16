Deutsche Bank Aktie 829257 / DE0005140008
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16.06.2026 11:32:00
Deutsche Bank-Aktie im Plus: Mögliche Postbank-Streiks belasten Anlegerstimmung nicht
Der Postbank droht ein unbefristeter Streik.
Für die Annahme des Antrags ist in der Urabstimmung die Zustimmung von mindestens 75 Prozent der abstimmenden Verdi-Mitglieder erforderlich. Gleichzeitig wurde eine vierte Verhandlungsrunde für den 30. Juni angesetzt.
Die Deutsche Bank-Aktie gewinnt im XETRA-Handel zeitweise 0,52 Prozent auf 30,135 Euro.
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