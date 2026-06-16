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Deutsche Bank Aktie 829257 / DE0005140008

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Tarifverhandlungen im Blick 16.06.2026 11:32:00

Deutsche Bank-Aktie im Plus: Mögliche Postbank-Streiks belasten Anlegerstimmung nicht

Deutsche Bank-Aktie im Plus: Mögliche Postbank-Streiks belasten Anlegerstimmung nicht

Der Postbank droht ein unbefristeter Streik.

Deutsche Bank
27.66 CHF 1.02%
Kaufen Verkaufen
Die Gewerkschaft hat die Tarifverhandlungen für die 9.000 Beschäftigten der Tarifbereiche Postbank/PCC Services und Postbank Filialvertrieb AG für gescheitert erklärt. Vom 17. bis 3. Juli findet nun eine Urabstimmung über unbefristete Streiks bei der Deutsche Bank-Tochter statt.

Für die Annahme des Antrags ist in der Urabstimmung die Zustimmung von mindestens 75 Prozent der abstimmenden Verdi-Mitglieder erforderlich. Gleichzeitig wurde eine vierte Verhandlungsrunde für den 30. Juni angesetzt.

Die Deutsche Bank-Aktie gewinnt im XETRA-Handel zeitweise 0,52 Prozent auf 30,135 Euro.

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Typ Hebel Verfall Valor
Long 6.7494 19.03.2027 157053353
Long 9.8497 19.03.2027 157053354
Long 37.5253 18.09.2026 156739250
Typ Hebel Verfall Valor
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.4969 11.11 157335349
Long 10.8223 6.87 157533405
Long 18.4616 2.93 157534439
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 6.187 12.39 156739223
Short 8.1041 8.67 157051907
Short 25.1078 0.54 155495180
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -24.06 147103152
Long 8 -11.27 153820965
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor

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Short 14’575.86 14.00 SRB5DU
Short 15’115.18 8.97 SJYB2U
SMI-Kurs: 13’780.84 16.06.2026 11:30:37
Long 13’153.70 19.46 S1BTPU
Long 12’877.76 14.00 S95BFU
Long 12’302.42 8.82 SQNBFU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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