|Jahrelanger Konflikt
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12.10.2026 13:12:00
Deutsche-Bank-Aktie fester: Milliardenstreit um 1MDB könnte vor Einigung stehen
Eine Forderung über 1,1 Milliarden US-Dollar im Zusammenhang mit dem 1MDB-Skandal könnte für die Deutsche Bank mit einem Vergleich enden.
Anhörung Ende Oktober angesetzt
Eine Anhörung im Fall des Frankfurter Geldhauses ist für den 26. Oktober angesetzt. Ein Deutsche-Bank-Sprecher erklärte, das Institut halte an seiner Position in diesem Verfahren fest. "Diese wird durch die besonderen, von anderen Beklagten abweichenden Fakten unseres Falls sowie durch aktuelle Entwicklungen in vergleichbaren Verfahren gegen andere Parteien gestützt." Mögliche Gespräche über einen Vergleich müssten diese Aspekte angemessen berücksichtigen.
1MDB hatte 2021 begonnen, gegen die Deutsche Bank vorzugehen. Der Schaden wurde auf 1,1 Milliarden Dollar ohne Zinsen beziffert, wie aus dem Geschäftsbericht der Deutschen Bank für 2025 hervorgeht. Ein Verfahren war für Oktober und Dezember 2026 angesetzt. Zu möglichen Rückstellungen äusserte sich die Bank dabei nicht.
Milliardenschaden durch 1MDB-Skandal
Sollten sich beide Seiten einigen, würde dies einen weiteren grossen Teil der Rechtsfolgen aus dem Finanzskandal regeln. Bei der Affäre wurden mehrere Milliarden Dollar mit Hilfe von Managern von Goldman Sachs aus dem Staatsfonds entwendet. Das US-Justizministerium geht nach früheren Angaben davon aus, dass insgesamt 4,5 Milliarden Dollar aus dem Fonds gestohlen wurden.
Im vergangenen Jahr wurde der einstige Investmentbanker Tim Leissner in New York zu zwei Jahren Haft verurteilt. Die zuständige Richterin berücksichtigte dabei, dass Leissner nach der Festnahme gegen andere Beteiligte aussagte. Eigentlich hatten ihm bis zu 25 Jahren Haft gedroht. Doch seine Aussage trug zur Verurteilung eines seiner früheren Kollegen bei der Bank zu einer Haftstrafe von zehn Jahren bei.
Die Deutsche-Bank-Aktie gewinnt auf XETRA zeitweise 0,85 Prozent auf 30,18 Euro.
PUTRAJAYA (awp international)
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