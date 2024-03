Deutsche Bank-Aktie: Erneut Warnsteiks bei Postbank geplant

Die Gewerkschaft Verdi rief die Beschäftigten des Postbank-Filialvertriebs und der Postbank-Callcenter für Freitag und Samstag zum Streik auf. Bereits am Donnerstag fänden regionale Betriebsversammlungen statt.

"Mit den erneuten Streiks wollen wir den Druck vor der dritten Verhandlungsrunde noch einmal erhöhen", sagte Verdi-Verhandlungsführer Jan Duschek. "Wir erwarten in der kommenden Verhandlungsrunde ein deutlich verbessertes Angebot der Arbeitgeberseite." Die Verhandlungen werden am Montag in Frankfurt fortgesetzt.

Bereits in der vergangenen Woche wurde bei der Postbank gestreikt. Die Postbank gehört zum Deutsche-Bank-Konzern.

