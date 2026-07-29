Deutsche Bank-Aktie: Deutliches Ertragswachstum im zweiten Quartal

Der DAX-Konzern Deutsche Bank hat im zweiten Quartal die Erwartungen der Analysten übertroffen und seine Wachstumsprognose für das Gesamtjahr bestätigt.

Die Bank verbuchte einen Vorsteuergewinn von 2,68 Milliarden Euro, ein Anstieg von 11 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Analysten hatten laut dem vom Unternehmen veröffentlichten Konsens mit 2,27 Milliarden Euro gerechnet. Nach Steuern und Anteilen Dritter verdiente die Bank 1,9 Milliarden Euro und damit 10 Prozent mehr als im Vorjahr.

Die Erträge legten um 9 Prozent auf 8,48 Milliarden Euro zu und fielen damit ebenfalls deutlich stärker aus als erwartet. Getragen wurde das Wachstum von der Investmentbank, die ihre Erträge um knapp ein Fünftel auf 3,2 Milliarden Euro steigerte.

"Unsere Rekordergebnisse im zweiten Quartal wurden von einer starken Wachstumsdynamik und konsequenter Kostendisziplin getragen", sagte Vorstandschef Christian Sewing.

Die Aufwand-Ertrags-Relation sank auf 63,0 Prozent nach 63,6 Prozent. Das bedeutet, dass die Bank für einen Euro Ertrag 63 Cent aufwenden musste. Die Risikovorsorge lag mit 460 Millionen Euro 9 Prozent über dem Vorjahreswert, ging jedoch gegenüber dem ersten Quartal zurück.

Für das laufende Jahr rechnet die Deutsche Bank weiterhin mit einem Anstieg der Erträge auf 33 Milliarden Euro nach 32,1 Milliarden Euro im Vorjahr.

Neues Aktienrückkaufprogramm über 500 Millionen Euro

Nach Abschluss des laufenden Aktienrückkaufprogramms im Volumen von 1 Milliarde Euro legt die Deutsche Bank ein weiteres Programm über 500 Millionen Euro auf.

DOW JONES