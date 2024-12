Deutsche Bank-Aktie-Analyse: RBC Capital Markets bewertet mit Outperform

Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Deutsche Bank von 20,00 auf 22,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analystin Anke Reingen verwies in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie auf die übliche jährliche Anpassung der Bewertungsmodelle. Die Kursziele für Banken basieren nun in den meisten Fällen auf den Geschäftserwartungen für 2026. Die Favoriten der RBC seien Barclays, UBS, Julius Bär, Deutsche Bank, BNP Paribas und OSB Group.

Aktienanalyse online: Die Deutsche Bank-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen

Die Deutsche Bank-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 13:27 Uhr verteuerte sich das Papier um 1.1 Prozent auf 16.49 EUR. Hiermit hat das Finanzpapier noch einen Zuwachsspielraum von 36.41 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 1’147’705 Deutsche Bank-Aktien den Besitzer. Der Anteilsschein legte seit Jahresanfang 2024 um 37.3 Prozent zu. Am 30.01.2025 werden die Kennzahlen für Q4 2024 voraussichtlich präsentiert.

