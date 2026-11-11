Deutsche Bank AG veröffentlicht Bewertung: Henkel vz-Aktie mit Buy

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Henkel nach Zahlen für das dritte Quartal mit einem Kursziel von 80 Euro auf "Buy" belassen. Angesichts bereits bekannter Eckdaten liege der Fokus vor allem auf den Perspektiven für das Schlussquartal, schrieb Tom Sykes in seiner am Mittwoch vorliegenden Reaktion.

Aktienbewertung im Detail: Die Henkel vz-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse

Die Henkel vz-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:47 Uhr mit Abschlägen von 0.5 Prozent bei 86.88 EUR. Infolgedessen zeigt der Anteil noch ein Abwärtsrisiko von 7.92 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 30’248 Henkel vz-Aktien den Besitzer. Die Aktie kletterte seit Beginn des Jahres 2026 um 29.0 Prozent. Die Henkel vz-Bilanz für Q4 2026 wird am 08.03.2027 erwartet.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2026 / 08:13 / CET



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