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Aktie unter der Lupe 09.10.2026 11:49:44

Deutsche Bank AG veröffentlicht Bewertung: Deutsche Börse-Aktie mit Buy

Deutsche Bank AG veröffentlicht Bewertung: Deutsche Börse-Aktie mit Buy

Hier sind die Resultate der detaillierten Überprüfung der Deutsche Börse-Aktie durch Deutsche Bank AG.

Deutsche Börse
275.43 CHF 0.76%
Kaufen Verkaufen

Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Deutsche Börse von 305 auf 313 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Mit dem Herbst würden auf der Nordhalbkugel die Finanzmärkte volatiler, was für die europäischen Marktinfrastruktur-Unternehmen spreche, schrieb Benjamin Goy in einer am Freitag vorliegenden Brancheneinschätzung. Diese seien im Finanzsektor am robustesten aufgestellt und sollten gute bis sehr gute Quartalszahlen veröffentlichen. Bei der Deutschen Börse und Euronext rechnet Goy sogar mit Prognoseanhebungen. Eventuell wird auch die London Stock Exchange (LSE) die Jahresziele anheben. Bei der Euronext geht zusätzlich von einem weiteren Aktienrückkaufprogramm aus. Der paneuropäische Börsenbetreiber Euronext bleibt Goys Favorit - knapp vor den Eschbornern. Bei LSE rät er ebenso wie bei den anderen Werten zum Kauf, sieht aber die Debatte über Geschäftsrisiken durch Künstliche Intelligenz (KI) als anhaltenden Belastungsfaktor.

Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die Deutsche Börse-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung

Die Aktie notierte um 11:33 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1.7 Prozent auf 297.50 EUR zu. Hiermit verfügt die Aktienbeteiligung noch über ein Aufwärtspotenzial von 5.21 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel. Zuletzt wechselten via XETRA 59’898 Deutsche Börse-Aktien den Besitzer. Das Papier gewann auf Jahressicht 2026 35.3 Prozent.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.10.2026 / 08:12 / CET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Short 14’624.41 13.92 SJBE8U
Short 15’169.70 8.97 SOOB1U
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Long 12’923.68 13.92 S4KBXU
Long 12’361.76 8.86 STABXU
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