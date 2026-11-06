Deutsche Bank AG veröffentlicht Bewertung: Commerzbank-Aktie mit Hold

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Commerzbank nach Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 42 Euro auf "Hold" belassen. Die Bank habe durchwachsen abgeschnitten, schrieb Benjamin Goy in seiner am Freitag vorliegenden Nachbetrachtung. So hätten unter anderem der Gewinn vor Risikovorsorge und der Nettogewinn enttäuscht, während die Gebühreneinnahmen, die Kosten und die Kreditausfälle positiv überrascht hätten.

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Das Papier von Commerzbank befand sich um 12:33 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1.7 Prozent auf 38.07 EUR ab. Hiermit hat das Papier noch Spielraum von 10.32 Prozent nach oben bezogen auf das festgelegte Kursziel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 620’449 Commerzbank-Aktien. Auf Jahressicht 2026 kletterte das Papier um 8.7 Prozent. Mit der Quartalsbilanzvorlage von Commerzbank wird am 11.02.2027 gerechnet.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2026 / 08:12 / CET



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