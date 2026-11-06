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06.11.2026 12:49:44
Deutsche Bank AG veröffentlicht Bewertung: Commerzbank-Aktie mit Hold
Die Commerzbank-Aktie wurde von Deutsche Bank AG genauestens untersucht. Die folgenden Ergebnisse wurden ermittelt.
Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Commerzbank nach Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 42 Euro auf "Hold" belassen. Die Bank habe durchwachsen abgeschnitten, schrieb Benjamin Goy in seiner am Freitag vorliegenden Nachbetrachtung. So hätten unter anderem der Gewinn vor Risikovorsorge und der Nettogewinn enttäuscht, während die Gebühreneinnahmen, die Kosten und die Kreditausfälle positiv überrascht hätten.
Aktieninformation im Fokus: Die Commerzbank-Aktie ausführlich analysiert am Tag der Deutsche Bank AG-Empfehlung
Das Papier von Commerzbank befand sich um 12:33 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1.7 Prozent auf 38.07 EUR ab. Hiermit hat das Papier noch Spielraum von 10.32 Prozent nach oben bezogen auf das festgelegte Kursziel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 620’449 Commerzbank-Aktien. Auf Jahressicht 2026 kletterte das Papier um 8.7 Prozent. Mit der Quartalsbilanzvorlage von Commerzbank wird am 11.02.2027 gerechnet.
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2026 / 08:12 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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