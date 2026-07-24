ABB Aktie 1222171 / CH0012221716
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24.07.2026 12:19:44
Deutsche Bank AG veröffentlicht Bewertung: ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie mit Hold
ABB (Asea Brown Boveri)-Papier wurde von Deutsche Bank AG-Analyst Gael de-Bray einer sorgfältigen Prüfung unterzogen.
Deutsche Bank Research hat das Kursziel für ABB von 70 auf 74 Franken angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Gael de-Bray rechnet im zweiten Halbjahr mit einer starken Beschleunigung des Umsatzwachstums, wie er in einer Analyse vom Freitag schrieb. Für das "Hold"-Votum seien Bewertungsgründe ausschlaggebend.
Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung
Die Aktie legte um 12:02 Uhr in der SIX SX-Sitzung 1.0 Prozent auf 80.62 CHF zu. Hiermit hat das Finanzpapier noch einen Abschwungsspielraum von 8.21 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Im heutigen Handel wurden bisher 351’355 ABB (Asea Brown Boveri)-Aktien umgesetzt. Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Anteilsschein um 38.2 Prozent nach oben. Die kommenden Q3 2026-Ergebnisse werden voraussichtlich am 20.10.2026 veröffentlicht.
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.07.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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