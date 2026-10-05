Siemens Healthineers Aktie 40652181 / DE000SHL1006
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05.10.2026 15:04:44
Deutsche Bank AG verleiht Siemens Healthineers-Aktie Hold in jüngster Analyse
Die Siemens Healthineers-Aktie wurde von Deutsche Bank AG genauestens untersucht. Die folgenden Ergebnisse wurden ermittelt.
Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Siemens Healthineers vor Zahlen zum vierten Geschäftsquartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 39 Euro belassen. Er rechne mit soliden Resultaten und prognostiziere ein Umsatzwachstum aus eigener Kraft in Höhe von sechs Prozent, schrieb Falko Friedrichs in einem am Montag vorliegenden Ausblick. Die Profitabilität jedoch dürfte schwach ausfallen. Im Mittelpunkt der Zahlenvorlage werde die neue Prognose des Medizintechnikkonzerns für das Geschäftsjahr 2027 stehen und die Frage, ob sich die angegebene Spanne für den bereinigten Gewinn je Aktie mit der Markterwartung decke ? was angesichts der anhaltend hohen Inflation eine schwierige Aufgabe sein könnte.
Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der Siemens Healthineers-Aktie zur Zeit der Analyse
Die Siemens Healthineers-Aktie notierte im XETRA-Handel um 14:47 Uhr mit Abschlägen von 1.4 Prozent bei 37.33 EUR. Daher zeigt die Aktie noch Potenzial nach oben: 4.47 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. Bisher wurden heute 272’580 Siemens Healthineers-Aktien gehandelt. Seit Beginn des Jahres 2026 sank die Aktie um 14.9 Prozent. Voraussichtlich am 05.11.2026 wird Siemens Healthineers Anlegern einen Einblick in die Quartalsbilanz von Q4 2026 gewähren.
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.10.2026 / 08:01 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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