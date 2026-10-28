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28.10.2026 11:07:44
Deutsche Bank AG verleiht Novartis-Aktie Hold in jüngster Analyse
Die detaillierte Analyse des Novartis-Papiers wurde von Deutsche Bank AG-Analyst Emmanuel Papadakis durchgeführt.
Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Novartis auf "Hold" mit einem Kursziel von 120 Franken belassen. Das dritte Quartal habe umsatzseitig wenig begeistert, schrieb Emmanuel Papadakis in einem am Mittwoch vorliegenden Kommentar zu den Zahlen. Die Onkologie-Assets hätten schwach performt.
Aktienbewertung im Detail: Die Novartis-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse
Das Papier von Novartis legte um 10:51 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 0.9 Prozent auf 129.94 CHF. Somit hat die Aktie noch Spielraum nach unten: 7.65 Prozent gerechnet zum ausgegebenen Kursziel. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 516’850 Novartis-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Für das Papier ging es seit Anfang des Jahres 2026 um 22.2 Prozent nach oben. Die Novartis-Bilanz für Q4 2026 wird am 03.02.2027 erwartet.
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2026 / 08:08 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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