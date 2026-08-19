Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’386 0.5%  SPI 20’227 0.3%  Dow 53’495 0.3%  DAX 26’131 0.0%  Euro 0.9387 -0.2%  EStoxx50 6’480 0.2%  Gold 4’413 1.8%  Bitcoin 52’220 -0.7%  Dollar 0.8072 -0.6%  Öl 90.6 -0.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998DocMorris4261528Partners Group2460882Novartis1200526Rheinmetall345850Zurich Insurance1107539
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Daimler Truck kassiert Hunderte Millionen Euro mit Archion-Deal - Aktie höher
S&P 500 bei 8'000 Punkten? Tom Lee, JPMorgan und Goldman sind sich einig
Ausblick: CTS Eventim veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Ausblick: Alibaba zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Kursverdopplung bei der Moderna-Aktie: Entscheidende Studienphase für Krebsimpfstoff sorgt für Euphorie
Suche...
ETF Sparplan

Novartis Aktie 1200526 / CH0012005267

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Aktuelle Analyse 19.08.2026 11:04:44

Deutsche Bank AG verleiht Novartis-Aktie Buy in jüngster Analyse

Deutsche Bank AG verleiht Novartis-Aktie Buy in jüngster Analyse

Die detaillierte Analyse des Novartis-Papiers wurde von Deutsche Bank AG-Analyst Emmanuel Papadakis durchgeführt.

Novartis
126.11 CHF 1.83%
Kaufen Verkaufen

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Novartis mit einem Kursziel von 140 Franken auf "Buy" belassen. Dies schrieb Emmanuel Papadakis in seiner am Mittwoch vorliegenden Auswertung der wöchentlichen Verschreibungsdaten von Medikamenten.

Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die Novartis-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung

Zum Vortag unverändert notierte die Novartis-Aktie um 10:48 Uhr im SIX SX-Handel bei 125.62 CHF. Insofern weist der Anteil noch eine Steigerungsaussicht von 11.45 Prozent im Vergleich zur festgelegten Analysten-Prognose auf. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 175’922 Novartis-Aktien umgesetzt. Das Papier kletterte seit Anfang des Jahres 2026 um 18.1 Prozent aufwärts. Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 27.10.2026 erfolgen.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.08.2026 / 07:58 / CET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Passende Hebelprodukte

UBS Logo
Typ Hebel Verfall Valor
Long 7.2161 15.12.2028 151874581
Long 11.2071 18.09.2026 156216095
Long 627.6 18.09.2026 158194294
Typ Hebel Verfall Valor
Short 11.7308 17.12.2027 158194269
Short 836.8 18.12.2026 146216171
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.1749 12.60 157036630
Long 11.7346 7.08 157436518
Long 18.1913 4.04 158244815
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 6.6084 13.12 157230865
Short 8.5415 9.76 157036435
Short 22.8218 2.53 159435555
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -20.06 129204048
Long 8 -12.57 129204049
Long 12 -8.41 139256297
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor

Bildquelle: Viktoriia Hnatiuk / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Alphabet: Bereit für den nächsten Sprung

Während Berkshire Hathaway ein deutliches Vertrauenssignal sendet, steht die Aktie charttechnisch an einer interessanten Unterstützungszone. Aktuell eröffnet sich eine spekulative Chance auf einen neuen Anlauf in Richtung 400 Dollar.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Novartis AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten