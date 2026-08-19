Novartis Aktie 1200526 / CH0012005267
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19.08.2026 11:04:44
Deutsche Bank AG verleiht Novartis-Aktie Buy in jüngster Analyse
Die detaillierte Analyse des Novartis-Papiers wurde von Deutsche Bank AG-Analyst Emmanuel Papadakis durchgeführt.
Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Novartis mit einem Kursziel von 140 Franken auf "Buy" belassen. Dies schrieb Emmanuel Papadakis in seiner am Mittwoch vorliegenden Auswertung der wöchentlichen Verschreibungsdaten von Medikamenten.
Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die Novartis-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung
Zum Vortag unverändert notierte die Novartis-Aktie um 10:48 Uhr im SIX SX-Handel bei 125.62 CHF. Insofern weist der Anteil noch eine Steigerungsaussicht von 11.45 Prozent im Vergleich zur festgelegten Analysten-Prognose auf. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 175’922 Novartis-Aktien umgesetzt. Das Papier kletterte seit Anfang des Jahres 2026 um 18.1 Prozent aufwärts. Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 27.10.2026 erfolgen.
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.08.2026 / 07:58 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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