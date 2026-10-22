Deutsche Bank AG verleiht GEA-Aktie Buy in jüngster Analyse

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Gea vor Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 76 Euro belassen. Das organische Umsatzwachstum dürfte sich auf 8 Prozent belaufen, schrieb Lars Vom-Cleff in einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick. Die Profitabilität (Ebitda-Marge) des Anlagenbauers schätzt er auf 17,2 Prozent.

Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der GEA-Aktie zur Zeit der Analyse

Um 13:42 Uhr ging es für die GEA-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0.6 Prozent auf 68.80 EUR. Infolgedessen zeigt der Anteil noch Luft nach oben: 10.47 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 91’672 GEA-Aktien umgesetzt. Das Papier stieg auf Jahressicht 2026 um 21.7 Prozent. Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 09.11.2026 erwartet.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2026 / 08:02 / CET



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