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22.10.2026 14:04:44
Deutsche Bank AG verleiht GEA-Aktie Buy in jüngster Analyse
Hier sind die Erkenntnisse von Deutsche Bank AG-Analyst Lars Vom-Cleff, der das GEA-Papier näher betrachtet hat.
Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Gea vor Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 76 Euro belassen. Das organische Umsatzwachstum dürfte sich auf 8 Prozent belaufen, schrieb Lars Vom-Cleff in einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick. Die Profitabilität (Ebitda-Marge) des Anlagenbauers schätzt er auf 17,2 Prozent.
Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der GEA-Aktie zur Zeit der Analyse
Um 13:42 Uhr ging es für die GEA-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0.6 Prozent auf 68.80 EUR. Infolgedessen zeigt der Anteil noch Luft nach oben: 10.47 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 91’672 GEA-Aktien umgesetzt. Das Papier stieg auf Jahressicht 2026 um 21.7 Prozent. Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 09.11.2026 erwartet.
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2026 / 08:02 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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