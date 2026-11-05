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05.11.2026 13:22:45
Deutsche Bank AG verleiht Fresenius SE-Aktie Buy in jüngster Analyse
Deutsche Bank AG-Analyst Falko Friedrichs hat sich intensiv mit dem Fresenius SE-Papier auseinandergesetzt. Hier sind die Ergebnisse.
Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Fresenius nach Zahlen für das dritte Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 56 Euro belassen. Der Gesundheitskonzern habe einmal mehr die Erwartungen übertroffen und den Ausblick angehoben, schrieb Falko Friedrichs in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die zugrundeliegenden Resultate seien stark ausgefallen, die Markterwartungen dürften nun steigen.
Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die Fresenius SE-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse
Die Fresenius SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 13:06 Uhr in Grün und gewann 0.2 Prozent auf 51.49 EUR. Aufgrund dessen weist das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 8.76 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel auf. Bisher wurden heute 258’932 Fresenius SE-Aktien gehandelt. Der Anteilsschein kletterte seit Jahresbeginn 2026 um 5.1 Prozent nach oben.
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 08:10 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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