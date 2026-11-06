|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Aktuelle Analyse im Blick
|
06.11.2026 13:19:44
Deutsche Bank AG verleiht Deutsche Telekom-Aktie Buy in jüngster Analyse
Deutsche Bank AG-Analyst Robert Grindle hat eine ausführliche Untersuchung des Deutsche Telekom-Papiers durchgeführt.
Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Deutsche Telekom nach Zahlen für das dritte Quartal mit einem Kursziel von 40 Euro auf "Buy" belassen. Das US-Geschäft ausgeklammert, hätten die Resultate überzeugt, schrieb Robert Grindle in seiner am Freitag vorliegenden REaktion. Wesentliche Kennziffern in Deutschland und Europa seien stark ausgefallen.
Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der Deutsche Telekom-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse
Die Deutsche Telekom-Aktie notierte um 13:03 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1.9 Prozent auf 25.69 EUR. Also weist das Papier noch Spielraum von 55.70 Prozent nach oben im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Zuletzt wechselten via XETRA 2’242’140 Deutsche Telekom-Aktien den Besitzer. Bei der Aktie schlägt seit Jahresbeginn 2026 ein Minus von 4.1 Prozent zu Buche. Die Ergebnisse für Q4 2026 dürfte Deutsche Telekom am 25.02.2027 vorlegen.
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2026 / 08:12 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Trading Signals: Bayer - Die Wende nimmt Gestalt an
Mit einem überraschend starken Quartal, einem florierenden Pharmageschäft und sinkenden Schulden meldet sich der Traditionskonzern nach einer jahrelangen Schwächephase eindrucksvoll zurück. Auch an der Börse läuft es wieder rund, die Aktie nimmt das Jahreshoch ins Visier.Weiterlesen!
Nachrichten zu Deutsche Telekom AG
|
06.11.26
|Handel in Frankfurt: TecDAX beendet den Handel mit Verlusten (finanzen.ch)
|
06.11.26
|Zurückhaltung in Europa: Euro STOXX 50 letztendlich in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
06.11.26
|LUS-DAX aktuell: LUS-DAX schwächelt zum Ende des Freitagshandels (finanzen.ch)
|
06.11.26
|DAX-Handel aktuell: DAX letztendlich in Rot (finanzen.ch)
|
06.11.26
|Deutsche Telekom-Aktie-Analyse: Goldman Sachs Group Inc. bewertet mit Buy (finanzen.ch)
|
06.11.26
|Deutsche Bank AG verleiht Deutsche Telekom-Aktie Buy in jüngster Analyse (finanzen.ch)
|
06.11.26
|Deutsche Telekom-Analyse: UBS AG stuft Aktie mit Buy ein (finanzen.ch)
|
06.11.26
|Schwacher Wochentag in Europa: STOXX 50 zum Handelsstart in Rot (finanzen.ch)
Analysen zu Deutsche Telekom AG
|06.11.26
|Deutsche Telekom Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.11.26
|Deutsche Telekom Buy
|Deutsche Bank AG
|06.11.26
|Deutsche Telekom Buy
|UBS AG
|05.11.26
|Deutsche Telekom Kaufen
|DZ BANK
|05.11.26
|Deutsche Telekom Market-Perform
|Bernstein Research
|06.11.26
|Deutsche Telekom Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.11.26
|Deutsche Telekom Buy
|Deutsche Bank AG
|06.11.26
|Deutsche Telekom Buy
|UBS AG
|05.11.26
|Deutsche Telekom Kaufen
|DZ BANK
|05.11.26
|Deutsche Telekom Market-Perform
|Bernstein Research
|06.11.26
|Deutsche Telekom Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.11.26
|Deutsche Telekom Buy
|Deutsche Bank AG
|06.11.26
|Deutsche Telekom Buy
|UBS AG
|05.11.26
|Deutsche Telekom Kaufen
|DZ BANK
|05.11.26
|Deutsche Telekom Buy
|Deutsche Bank AG
|05.11.26
|Deutsche Telekom Market-Perform
|Bernstein Research
|19.10.26
|Deutsche Telekom Market-Perform
|Bernstein Research
|30.09.26
|Deutsche Telekom Market-Perform
|Bernstein Research
|26.11.24
|Deutsche Telekom Neutral
|UBS AG
|14.11.24
|Deutsche Telekom Neutral
|UBS AG
Amgen, United Rentals & Targa Resources: 3 Aktien rein, 3 raus -Rebalancing im BX Musterportfolio mit François Bloch
Amgen, United Rentals und Targa Resources: Drei US-Aktien kommen neu ins BX Muster-Portfolio. ABB, HSBC und Hochtief verlassen das Portfolio. Welche Überlegungen stecken hinter dem aktuellen Rebalancing?
✅ Amgen(AMGN): Welche Rolle spielen Dividenden, Buchwertentwicklung und ein breit aufgestelltes Pharmageschäft bei der Auswahl?
✅ United Rentals (URI): Wie entwickelt sich das Geschäft mit der Vermietung von Baumaschinen und welche Bedeutung haben Cashflow und US-Konjunktur?
✅ Targa Resources (TRGP): Warum kehrt das Energieinfrastruktur-Unternehmen ins Portfolio zurück und welche Kennzahlen stehen im Mittelpunkt?
❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerBaisse im Technologiesektor: SMI und DAX verabschieden sich mit Verlusten ins Wochenende -- Wall Street schliesst gespalten -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der Schweizer sowie der deutsche Aktienmarkt gaben im Freitagshandel kräftig nach. Die US-Börsen tendierten am Freitag uneinheitlich. An den Börsen in Asien herrscht am Freitag Ausverkaufsstimmung.