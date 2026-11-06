Deutsche Bank AG verleiht Deutsche Telekom-Aktie Buy in jüngster Analyse

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Deutsche Telekom nach Zahlen für das dritte Quartal mit einem Kursziel von 40 Euro auf "Buy" belassen. Das US-Geschäft ausgeklammert, hätten die Resultate überzeugt, schrieb Robert Grindle in seiner am Freitag vorliegenden REaktion. Wesentliche Kennziffern in Deutschland und Europa seien stark ausgefallen.

Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der Deutsche Telekom-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Die Deutsche Telekom-Aktie notierte um 13:03 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1.9 Prozent auf 25.69 EUR. Also weist das Papier noch Spielraum von 55.70 Prozent nach oben im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Zuletzt wechselten via XETRA 2’242’140 Deutsche Telekom-Aktien den Besitzer. Bei der Aktie schlägt seit Jahresbeginn 2026 ein Minus von 4.1 Prozent zu Buche. Die Ergebnisse für Q4 2026 dürfte Deutsche Telekom am 25.02.2027 vorlegen.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2026 / 08:12 / CET



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