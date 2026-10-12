Deutsche Bank AG verleiht Daimler Truck-Aktie Buy in jüngster Analyse

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Daimler Truck vor Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 54 Euro belassen. Die Auftragslage dürfte in Europa über das gesamte Jahresviertel solide gewesen sein, schrieb Nicolai Kempf in einem Ausblick am Montag. Allerdings seien die Aufträge für schwere Nutzfahrzeuge (Class 8) in Nordamerika im September enttäuschend gewesen.

Zwischen Kursziel und Realität: Die Daimler Truck-Aktie im Detail am Tag der Analyse

Um 12:39 Uhr rutschte die Daimler Truck-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0.4 Prozent auf 41.18 EUR ab. Hiermit verfügt die Aktienbeteiligung noch über ein Aufwärtspotenzial von 31.13 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel. Zuletzt stieg das Handelsvolumen via XETRA auf 129’067 Daimler Truck-Aktien. Das Papier legte seit Anfang des Jahres 2026 um 15.3 Prozent zu. Die nächsten Quartalszahlen für Q3 2026 wird Daimler Truck voraussichtlich am 06.11.2026 präsentieren.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.10.2026 / 08:08 / CET



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