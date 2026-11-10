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10.11.2026 10:49:46
Deutsche Bank AG: Sell für Novartis-Aktie
Hier sind die Resultate der detaillierten Überprüfung der Novartis-Aktie durch Deutsche Bank AG.
Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Novartis mit einem Kursziel von 115 Franken auf "Sell" belassen. Analyst Emmanuel Papadakis beschäftigte sich in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar mit den vollständigen Daten der kürzlich gescheiterten Pelacarsen-Studie sowie dem klinischen Feedback zu den jüngsten Daten für Remibrutinib bei Multipler Sklerose. Sein Urteil lautet "neutral beziehungsweise leicht positiv".
Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die Novartis-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse
Das Papier von Novartis gab in der SIX SX-Sitzung ab. Um 10:33 Uhr ging es um 0.1 Prozent auf 133.32 CHF abwärts. Infolgedessen zeigt der Anteil noch Spielraum nach unten: 13.74 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Zuletzt wechselten 195’490 Novartis-Aktien den Besitzer. Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für die Novartis-Aktie um 25.3 Prozent nach oben. Die Quartalsbilanz für Q4 2026 wird am 03.02.2027 erwartet.
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2026 / 07:57 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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Amgen, United Rentals und Targa Resources: Drei US-Aktien kommen neu ins BX Muster-Portfolio. ABB, HSBC und Hochtief verlassen das Portfolio. Welche Überlegungen stecken hinter dem aktuellen Rebalancing?
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❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
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