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Analyse im Fokus 24.07.2026 15:22:44

Deutsche Bank AG: Nestlé-Aktie erhält Hold

Deutsche Bank AG: Nestlé-Aktie erhält Hold

Hier sind die Ergebnisse nach der intensiven Analyse des Nestlé-Papiers durch Deutsche Bank AG-Analyst Tom Sykes.

Nestlé
80.89 CHF 1.50%
Kaufen Verkaufen

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Nestle nach Halbjahreszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 82 Franken belassen. Der Nahrungsmittelkonzern dürfte ein internes Realwachstum von mindestens 2,0 Prozent, wenn nicht sogar 2,5 Prozent liefern müssen, um eine Neubewertung zu erhalten, schrieb Tom Sykes in einer am Freitag vorliegenden Studie. Bei den Kostensenkungen liege das Unternehmen über seinem Ziel, aber die einmaligen Effekte beim Ebit hätten sich nicht positiv auf die Marge ausgewirkt.

Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die Nestlé-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse

Um 15:06 Uhr wies die Nestlé-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 2.3 Prozent auf 81.08 CHF nach oben. Also hat der Anteilsschein noch Spielraum von 1.13 Prozent nach oben gerechnet zum festgelegten Kursziel. Zuletzt wurden über SIX SX 751’035 Nestlé-Aktien umgesetzt. Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte das Papier um 7.2 Prozent. Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 18.02.2027 erfolgen.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.07.2026 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Bildquelle: g-stockstudio / Shutterstock.com
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