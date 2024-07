Deutsche Bank AG mit Investmenttipp: Buy-Note für Volkswagen (VW) vz-Aktie

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Volkswagen nach der gesenkten Margenprognose mit einem Kursziel von 180 Euro auf "Buy" belassen. Die von VW in Aussicht gestellten milliardenschweren Wertberichtigungen seien grösstenteils der Schliessung eines Werks in Brüssel geschuldet, schrieb Analyst Tim Rokossa in seinem Kommentar. Es dürfte um Abfindungen für 3.000 Beschäftigte, die Produktionsanlagen und das Werk selbst gehen. Da die Schliessung Zeit benötige, dürften die damit verbundenen Kosten nicht so schnell Cash-wirksam werden, so der Experte.

Aktienauswertung: Die Volkswagen (VW) vz-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:13 Uhr 0.2 Prozent im Plus bei 106.80 EUR. Infolgedessen zeigt der Anteil noch ein Aufwärtspotenzial von 68.54 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Die Anzahl der bisher gehandelten Volkswagen (VW) vz-Aktien beläuft sich auf 164’183 Stück. Auf Jahressicht 2024 kletterte der Anteilsschein um 3.3 Prozent nach oben. Am 01.08.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

