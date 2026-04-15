Deutsche Bank AG: Infineon-Aktie erhält Buy

Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Infineon von 48 auf 52 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Robert Sanders sprach in seinem am Mittwoch vorliegenden Ausblick auf die europäische Hardwarebranche von prallen Auftragsbüchern. Die Branche profitiere wohl auch weiterhin von der KI-Begeisterung, schrieb er.

Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die Infineon-Aktie am Tag der Analyse

Um 10:12 Uhr stieg die Infineon-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1.2 Prozent auf 45.00 EUR. Somit verfügt der Anteilsschein noch über ein Aufwärtspotenzial von 15.56 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Der Tagesumsatz der Infineon-Aktie belief sich zuletzt auf 314’788 Aktien. Seit Anfang des Jahres 2026 legte die Infineon-Aktie um 20.2 Prozent zu. Die Ergebnisse für Q2 2026 dürfte Infineon am 06.05.2026 vorlegen.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.04.2026 / 08:35 / CET



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